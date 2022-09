Muere a los 70 años el novelista Javier Marías

domingo 11 de septiembre de 2022

El célebre novelista español Javier Marías ha fallecido a primera hora de la tarde de este domingo en Madrid, según ha confirmado la editorial Alfaguara en un breve mensaje en redes sociales. "Con enorme tristeza, lamentamos comunicar que esta tarde ha fallecido en Madrid nuestro gran autor y amigo Javier Marías", reza el mensaje que la firma ha publicado en su cuenta de Twitter. El literato no ha logrado superar la neumonía que le tenía postrado y en coma desde hace más de un mes y ha muerto en Madrid a los 70 años en el hospital donde estaba ingresado.



La editorial Alfaguara, en la que había publicado sus últimas obras, ya había informado a mediados de agosto de que el escritor padecía una afección pulmonar "de la que estaba en proceso de recuperación".



El escritor, nacido en Madrid en septiembre de 1951, fue uno de los nombres más destacados de la literatura española de los últimos años. Una labor en el campo de las letras que también desempeñó como editor, traductor y académico de la lengua.



Hijo del filósofo y también miembro de la Real Academia Española de la lengua, Julián Marías y de la escritora Dolores Franco, consagró toda una vida a una vocación heredada de sus padres. Con casi una veintena de novelas en su haber, más de una decena de traducciones y centenares de artículos en prensa, Marías fue condecorado en 2012 con el Premio Nacional de Narrativa, un galardón que rechazó por motivos de "coherencia personal".



Javier Marías era autor de quince novelas, entre ellas, El hombre sentimental (Premio Ennio Flaiano), Todas las almas (Premio Ciudad de Barcelona), o Corazón tan blanco (Premio de la Crítica, IMPAC Dublin Literary Award, Prix l'Oeil et la Lettre).



Otras de sus novelas son Mañana en la batalla piensa en mí (Premio Rómulo Gallegos, Prix Femina Etranger, Premio Mondello, Premio Fastenrath), Berta Isla (Premio de la Crítica, Premio Dulce Chacón, Mejor Libro del Año en Babelia, en Corriere della Sera y en Público de Portugal) y Tomás Nevison, su último libro, publicado en marzo.



El pasado mes de diciembre fue elegido miembro internacional de la Royal Society of Literature, la organización benéfica del Reino Unido para la promoción de la literatura, una lista que incluye, entre otros escritores, a David Grossman, Annie Ernaux, Amin Maalouf y Olga Tokarczuk.