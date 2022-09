Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

Este viernes ha sido presentada públicamente la declaración de los encierros urbanos de Guadalajara como Fiesta de Interés Turístico Regional

viernes 09 de septiembre de 2022 , 18:45h

Los exteriores de la plaza de toros han acogido este viernes la presentación pública de la declaración de los encierros urbanos de Guadalajara como Fiesta de Interés Turístico Regional, en un acto al que, junto al alcalde, Alberto Rojo, ha asistido el vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro.



Durante el acto, en el que se ha repasado toda la historia de los encierros, el alcalde aseguraba que “no es una declaración más, no solo es un título, es una oportunidad y supone además que nuestros encierros gocen de protección”.



Rojo definía a los encierros como “elemento fundamental de las Ferias” al tiempo que aseguraba que el Ayuntamiento “irá a más con una potente campaña de promoción con la intención de tejer puentes con Pamplona”.



“Este años hemos recuperado las Ferias en la ciudad; pero no nos vamos a quedar en eso. Queremos hacerlas grandes; queremos estar en el calendario de vecinos y vecinas de otros puntos de España”, aseguraba el primer edil.



La intervención del alcalde finalizaba con un extenso apartado de agradecimientos, en primer lugar, al “artífice de más de 40 años de encierros”, el ex alcalde Javier de Irízar; a todas las corporaciones municipales predecesoras, a los pastores, ganaderías y empresas gestoras del Coso de las Cruces, y a todas las personas que intervienen en la compleja logística que antecede a cada carrera.



El agradecimiento final ha ido dirigido a los medios de comunicación, especialmente a las televisión local y regional, por “apostar firmemente por los encierros”.



Por su parte, el vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha querido dejar claro el apoyo de su ejecutivo a los festejos taurinos, destacando el potencial turístico de los mismos. “Los festejos taurinos hacen que muchas personas vengan a nuestras localidades a ver estos espectáculos. No hay duda de que vamos a “defender, cuidar y apoyar al sector”, ha subrayado.



El acto, conducido por el periodista Juan Solo, ha contado también con las intervenciones de Sara Simón y Fernando Parlorio como concejales de Festejos y Turismo, respectivamente, así como con el ex alcalde Javier de Irízar.



Sara Simón: “los encierros juntan la noche con el día”



Una emocionada segunda teniente de alcalde y concejala de Festejos, Sara Simón, ha dejado claro que los encierros de Guadalajara "son una parte importante de la historia de la ciudad; una seña de identidad que suponen el momento en el que se junta la noche con el día, y nos ponen en el mapa".



La concejala de Festejos ha señalado que "a pesar de las dificultades y del esfuerzo" que ha supuesto llegar hasta aquí "estoy convencida de que estamos haciendo lo mejor para la ciudad, que es devolverle sus Ferias y Fiestas".



Para finalizar, Simón ha agradecido a Policía Local; Policía Nacional; Protección Civil; personal del Ayuntamiento; pastores; peñas... y todas las personas implicadas en la celebración de los encierros su buen hacer y esfuerzo porque sean un éxito.



Parlorio: “La Declaración de Interés Turístico Regional supone una inyección para la economía local y nos ayuda a diversificar y desestacionalizar el turismo en la ciudad”

Fernando Parlorio, ha destacado que los encierros en punta de Guadalajara “son junto a Pamplona los únicos de este tipo en todo el territorio español” y ha añadido que “lo que nos une y nos hermana a esta capital para siempre”.



Además, Parlorio ha destacado que esta Declaración de Interés Turístico Regional supone una inyección para la economía local, “y también nos ayuda a diversificar y desestacionalizar el turismo en la ciudad”.



Finalmente, el concejal ha incidido en el interés de todo el equipo de Gobierno en el mantenimiento del Patrimonio, y en la puesta valor de las tradiciones. “Vamos a seguir trabajando en la promoción turística, y esa línea de trabajo va a quedar reflejada en el Plan Estratégico de Turismo” ha concluido Parlorio.



Para Javier de Irízar, que ha destacado el "entusiasmo del alcalde Alberto Rojo" en esta declaración, esta tradición "durará lo que los ciudadanos quieran, si siguen llenado la plaza y las calles de la ciudad, y el Ayuntamiento deberá mantenerlos".



Durante el acto se han proyectado dos vídeos relativo a la historia de los encierros y a la labor de los pastores. También han asistido al mismo el primer teniente de alcalde, Rafael Pérez Borda, junto a varios miembros del Gobierno municipal; el ex alcalde José María Bris; el delegado de la Junta, Eusebio Robles o el presidente de la plaza de toros, Fernando Toquero, y el delegado gubernativo, Francisco García Bonilla.