VOX avisa de que “el desmesurado gasto del Gobierno de Rojo y Ciudadanos está dejando con telarañas la caja fuerte de los ahorros del Ayuntamiento de Guadalajara de los últimos 16 años”

lunes 05 de septiembre de 2022 , 12:05h

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Guadalajara se ha opuesto a una nueva modificación de crédito aprobada por el Gobierno municipal de PSOE y Ciudadanos por un importe que asciende a los 548.000 euros al entender que “el desmesurado gasto de este Gobierno del socialista Rojo, con el consentimiento de Ciudadanos, está dejando con telarañas la caja fuerte de los ahorros del Ayuntamiento de Guadalajara de los últimos 16 años”, según ha señalado el portavoz de la formación, Antonio de Miguel durante el pleno celebrado este lunes.

De Miguel ha argumentado el voto en contra de VOX “de esta nueva modificación de crédito porque se financia, por un lado, con un remanente de Tesorería de 240.000 euros, lo que provoca y acumula mayor inestabilidad presupuestaria adicional. Y hace también que nos acerquemos más al cien por cien del remanente de Tesorería utilizado. Es decir, a dejar con telarañas los ahorros de la caja fuerte de este Ayuntamiento. Se están gastando todos nuestros ahorros de muchos años. Y eso lo deben saber los guadalajareños”.

El edil de VOX ha criticado también el hecho de que “esta modificación de crédito se financia con unas minoraciones por un importe de 308.000 euros a través de un sistema leasing que está provocando un gran endeudamiento en otros Ayuntamientos que están abusando de ello. Y el que venga detrás de este Gobierno el próximo año será el que tenga que asumir esta deuda que dejará el bipartito PSOE-Ciudadanos”.

De igual forma, Antonio de Miguel se ha referido a que “tengamos que pagar los guadalajareños la mala planificación de este equipo de Gobierno respecto al contrato de las obras de los vestuarios de la piscina de San Roque porque ahora tenemos que pagar un sobrecoste que no estaba previsto en el contrato. Y es que esa es la forma de proceder del Gobierno de Rojo y Ciudadanos, la de realizar proyectos que luego tienen que suplementar”, ha enfatizado.

“Siguen haciendo caso omiso a los informes y advertencias de la Intervención”

Además, De Miguel volvió a señalar a la “irrealidad de los ingresos previstos” como “otro aspecto a tener en cuenta, tal y como viene reiterando VOX en cada una de las modificaciones de crédito y en los presupuestos municipales de cada año como reiterada es la explicación que ofrece la Intervención para cada una de estas modificaciones, que sostienen la no acreditación real de que los ingresos previstos en el presupuesto vengan efectuándose con normalidad. Una vez más no consta dicha acreditación. Nos hallamos, de nuevo, ante una situación incierta en cuanto a la incidencia en los ingresos, siendo el más importante de ellos es el Impuesto sobre el Incremento de los Terrenos de Naturaleza Urbana”, ha observado el portavoz de VOX.

Ha hecho referencia a los informes “valientes y sinceros”, de la Intervención municipal, que desaconsejan esta nueva modificación crediticia: “La Intervención municipal sigue advirtiendo sobre la incidencia en usar los remanentes de tesorería y sobre cómo provoca y acumula inestabilidad presupuestaria adicional. Y sobre cómo nos están alertando que nos estamos acercando muy peligrosamente al cien por cien del remanente de tesorería utilizado. Informes que nos están mostrando la situación real económica en la que están los ahorros de este Ayuntamiento y que no se están guardando para el comprometido futuro que se nos avecina”.

El portavoz de VOX ha felicitado a la Intervención municipal “por estos informes, a pesar de que en muchas ocasiones son menospreciados, silenciados, minusvalorados y ninguneados por algunos miembros de su equipo de Gobierno de Rojo. Ellos, nuestros expertos de cuentas, se deben a este Ayuntamiento y a los guadalajareños y no al Grupo Socialista y a sus políticas del continuo derroche y autobombo”.

De igual forma, otra de las razones esgrimidas por VOX para rechazar esta nueva modificación de crédito radica en “las concesiones del aparcamiento del Ferial. No entendemos por qué no consta en el expediente un informe técnico jurídico de adecuación siendo el mismo necesario”, ha señalado De Miguel, quien ha preguntado al Gobierno municipal “¿por qué no se hace este informe antes de la aprobación definitiva y se aclara y da luz a todo? Sobre todo, para que se eviten daños mayores y futuros recursos contra nuestro Ayuntamiento”.

En este mismo sentido, Antonio de Miguel ha esgrimido, además, que “tampoco existe un informe en el expediente de la persona responsable de la redacción del presupuesto”, algo, que a juicio del Grupo VOX y de su portavoz “refleja la dejación de funciones que se ha tenido a este respecto, el poco interés a la ejecución y control del patrimonio municipal del suelo, y el escaso caso que ha hecho ninguna Corporación para desarrollar estas funciones sociales del suelo hasta el punto de no existir ninguna unidad específica que gestione el patrimonio público del suelo”.

Aprobada la propuesta de VOX para luchar contra el suicidio en la ciudad

Durante este pleno ordinario se ha debatido, además, una moción del Grupo VOX en la formación solicitaba la elaboración de un plan de choque contra el suicidio, a las puertas del ‘Día Internacional de la Prevención del Suicidio’, que se conmemorará el próximo 10 de septiembre.

Según ha detallado el portavoz de VOX, Antonio de Miguel “en Guadalajara hace falta un plan especifico de prevención del suicidio. Para eso presentamos esa moción y para eso también votamos a favor de la presentada por el Grupo Popular con el fin de prevenir, sensibilizar, detectar, informar e intervenir sobre las conductas de riesgo. Desde la administración más cercana como es el Ayuntamiento de Guadalajara debemos comprometernos con la prevención del suicidio y con la atención a las personas por las que pasa esta idea de quitarse la vida. Debemos erradicar los estigmas sociales relacionados con el suicidio, así como poner en marcha mecanismos coordinados entre las administraciones y las Concejalías que tienen competencia en este ámbito de forma transversal, entre la comunidad educativa y los profesionales de la psicología”.

De Miguel ha especificado que en esta propuesta, que finalmente fue aprobada con 13 votos a favor, correspondientes a los ediles del Grupo VOX, Popular y Ciudadanos, el voto en contra del Grupo Socialista y la abstención de Unidas Podemos, “se incluyen campañas específicas, orientadas a niños y adolescentes en el que se trabajarían, a través de diversos formatos, la autoestima, la ansiedad, el acoso y la violencia, entre otros, así como dar al profesorado un protocolo y formación, y al personal de los centros educativos de Guadalajara para saber qué hacer al detectar un posible caso y desmitificar la salud mental”.

El plan de choque contra el suicidio presentado por VOX para este pleno también recogía “evaluaciones por profesionales especializados para identificar a jóvenes en riesgo, a los que se prestaría asistencia y tratamiento profesional; un programa de apoyo a las familias o una campaña dirigida a la prevención del suicidio y la soledad en nuestros mayores que promoviese la autonomía, combatiendo el aislamiento social, factores determinantes en la prevención del suicidio”, ha explicado Antonio de Miguel, quien justificó el rechazo de VOX a la enmienda a dicha propuesta presentada por el Grupo Socialista porque “hace falta mayor implicación en este asunto tan sensible por parte de nuestro Ayuntamiento y menos palabras que se las lleve el viento”.