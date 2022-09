Yunquera de Henares propone una Feria Taurina a la altura de su afición

lunes 05 de septiembre de 2022 , 12:38h

El Centro Cultural ‘Miguel de Cervantes’ de Yunquera de Henares acogía este pasado domingo la Gala de Presentación de la Feria Taurina 2022 de la localidad, correspondiente a las fiestas patronales de la Virgen de La Granja.



Un patio de butacas prácticamente lleno asistió a un evento dinámico, en el que las explicaciones de la Feria se alternaron con actuaciones artísticas de gran nivel. El alcalde, Lucas Castillo, y el concejal de Festejos, Carlos González, fueron quienes desgranaron los diferentes actos que tendrán a la Fiesta Nacional como protagonista, a lo largo de unas intervenciones en las que también participaron la novillera Carla Otero, la ganadera Sandra Sopeña o César García, representando a la Peña Taurina El Quite.



De esta manera, contaron que el primero acto tendrá lugar el viernes 16 de septiembre, a las 12.30 horas, con una suelta de reses bravas por el recorrido de ‘El Pilón’. Ese mismo día, a las 18.00 horas, la Plaza de Toros de ‘Las Traviesas’ acogerá una novillada sin picadores para el yunquerano Cid de María y Samuel Navalón, cerrando la tarde con una suelta de vaquillas.



El día 17, sábado, comenzará a las 10.00 horas con ‘La Bajada’, acompañando a la manada por los campos de la Campiña hasta la Plaza de Toros. Por la tarde, a las 18.00 horas, una suelta de vacas precederá a la suelta de reses bravas de nuevo por el recorrido de ‘El Pilón’.



El domingo 18 arrancará de madrugada, a las 01.30 horas, con una disco vaca en la Plaza de Toros. Por la mañana, a las 10.30 horas, se celebrará un encierro por el campo con salida desde el coso yunquerano. Y por la tarde, a las 18.00 horas, tendrá lugar el Festival Taurino de la Mujer, con la rejoneadora Rocío Arrogante y las novilleras Marimar Santos, Rocío Romero, Carla Otero y Estrella Magán. Después, suelta de vaquillas para el público asistente.



El lunes 19 será el último día de Feria Taurina en Yunquera de Henares. Primero, a las 09.30 horas, con un nuevo encierro por el campo con salida desde la Plaza de Toros. Por la tarde, a las 18.00 horas, con una corrida de toros con astados de El Pilar para Sánchez Vara, Esaú Fernández y Maxime Solera, que volverá a cerrarse con una suelta de vaquillas.



25 aniversario de El Quite



Una vez finalizas las fiestas yunqueranas, los amantes de los toros tendrán una ‘prórroga’ con la celebración del 25 aniversario de la Peña Taurina El Quite.



Así, el 24 de septiembre estará lleno de actos, entre los que destacará la ‘Bajada’ de un toro desde la ganadería de Sandra Sopeña hasta el municipio, a las 10.00 horas. Igualmente, a las 17.30 horas tendrá lugar un encierro por ‘El Pilón’ con un novillo y dos vacas.