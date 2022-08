Podemos CLM reclama al gobierno de Page “seriedad” frente al “problema acuciante” de emancipación juvenil en la región con la cifra más baja

jueves 25 de agosto de 2022 , 12:33h

El Área Joven de Podemos CLM mostrado su “preocupación” ante las declaraciones de Carlos Yuste, director general de Juventud del gobierno de Emiliano García-Page.



Los dos coordinadores juveniles de la formación morada, Samuel Gamero Fernández y Martina García Anguita, han puesto sobre la mesa “la dureza de los datos” ofrecidos por el informe del Consejo de la Juventud: “la realidad es que el informe dice que entre las personas menores de 29 años solo el 10,8% se han podido emancipar, lo que supone un mínimo histórico no solo en nuestra región, sino en toda España”. Asimismo, Gamero Fernández y García Anguita han añadido que “estos datos tan bajos no se deben a un fuerte arraigo familiar, sino a bajos salarios, por debajo de los mil euros de media, y la alta tasa de precariedad, con contratos de menos de tres meses, que ahora se sitúa en torno al 14%, siendo la más alta de España”.



En relación a los datos de emancipación juvenil ofrecidos por el Consejo de la Juventud de España, a través de su informe semestral del Observatorio de Emancipación, el director general de Juventud y Deportes de Castilla-La Mancha ha justificado “el fuerte arraigo familiar” y ha defendido que “cualquiera que quiera vivir solo puede elegirlo”. En este sentido, Gamero Fernández y García Anguita han pedido “seriedad” al gobierno regional y han recordado que los datos recopilados sobre emancipación y empleo de personas menores de 30 años provienen de las propias comunidades autónomas, reflejando “un problema acuciante en Castilla-La Mancha”. Ambos coordinadores del Área Joven de Podemos CLM han lamentado que dichos datos “dejan en una pésima posición a nuestra región”.



Martina García Anguita, además, ha incidido en que “Castilla-La Mancha tiene una tasa del 60% en cuanto a personas con estudios superiores con un empleo para el cual están sobrecualificados, siendo la cuarta más alta de España”. En esta línea, añade que “uno de los mayores problemas ante el que nos encontramos las personas jóvenes es que para acceder a una vivienda se nos exige una estabilidad económica y laboral que es muy difícil conseguir actualmente en nuestra región”.



Por su parte, Samuel Gamero Fernández ha afeado al director general de Juventud de CLM que “se tome tan a la ligera los datos de un organismo de representación juvenil estatal como el Consejo de la Juventud”. Gamero ha dicho que “si Yuste no se cree los datos es porque el Consejo de la Juventud de España ve mermada la recepción de datos de emancipación en Castilla-La Mancha, al no existir el Consejo de Juventud regional” y ha recordado que “si en nuestra región no tenemos Consejo de la Juventud es porque Cospedal lo eliminó y el gobierno con mayoría absoluta de Page se niega a recuperarlo”.



Gamero Fernández ha pedido que el ejecutivo autonómico “no se tome tan a la ligera los datos del Consejo de la Juventud de España” y que “se reabra a la mayor brevedad el Consejo de la Juventud regional para que seamos los colectivos jóvenes los que propongamos las políticas juveniles que se deben llevar a cabo”.



El objetivo, concluye, es conseguir “un mejor análisis y participación de la juventud en los temas que nos afectan directamente”.