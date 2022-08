Núñez pregunta a Page qué porcentaje de pobreza tiene que alcanzar la región para que actúe y le insta a abrir las Cortes la próxima semana para bajar el IRPF

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 18 de agosto de 2022 , 19:33h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha preguntado a Emiliano García-Page qué porcentaje de pobreza tiene que alcanzar la región para que actúe y ponga soluciones, al tiempo que le ha instado a que abra las Cortes de Castilla-La Mancha la próxima semana para aprobar una bajada del IRPF en el tramo autonómico.



Así lo ha indicado Núñez, en declaraciones a los medios en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), donde está presidiendo la reunión de la Comisión de Bienestar Social del PP-CLM, recordando que hace unos meses adelantó que la inflación alcanzaría el 13 por ciento, algo a lo que el PSOE respondió con burlas y hoy la inflación “se sitúa en el 13,2 por ciento, la más alta del país”.



En este sentido, ha alertado de que el índice de pobreza en Castilla-La Mancha también corre el riesgo de ser el más alto del país. Para Núñez hay dos formas de trabajar, una es negar la realidad, esperar a que las cosas sucedan y luego “ver si se puede hacer algo” y otra es asumir que “tenemos un problema y poner solución”.



El presidente del PP regional ha incidido en que Castilla-La Mancha cuenta con la mayor tasa de inflación y el peor salario medio del país, con un poder adquisitivo que es uno de los más bajos de España, situándose entre las regiones que más renta pierden y que más pobreza genera. “El otoño se avecina difícil para las familias castellanomanchegas”.



“¿Qué va a pasar con las familias que no pueden llenar el depósito del gasoil porque no pueden pagarlo? ¿Va a permitir Page que haya personas en Castilla-La Mancha que con su pensión no puedan pagarlo y pasen frío?”, ha preguntado.



Y, ante todo esto, Núñez ha recordado que el PP ha propuesto una medida fundamental e inmediata como es la bajada del IRPF en el tramo autonómico, algo que están aplicando gobiernos socialistas como el de Alemania, que va a aprobar el Gobierno Vasco, con el apoyo del PSOE, y que ya hacen los gobiernos autonómicos del PP.



“Es un alivio para las familias, la bajada del IRPF permite devolver a las familias una parte del dinero que aportan vía impuestos”, ha añadido, al tiempo que ha vuelto a ofrecer los votos del PP para aprobar esta medida.



Núñez ha informado de que el Congreso de los Diputados tendrá pleno la próxima semana, por lo que ha instado al presidente de las Cortes, Pablo Bellido, y a Page a que también reúnan a los diputados autonómicos la próxima semana y se apruebe esta medida.



“Propongo a Page y a Bellido que la próxima semana nos reunamos en las Cortes y aprobemos todos juntos la bajada del tramo autonómico del IRPF para decir a las familias de Castilla-La Mancha que están haciendo un esfuerzo ímprobo para llegar a final de mes que queremos devolver una parte de ese esfuerzo con una bajada de impuestos”, ha incidido.



Para Núñez no es de recibo que, ante esta situación, el Gobierno de Page viva “en la inacción más absoluta”. “Page es el peor gestor de todas las Comunidades Autónomas, no está y cuando está no actúa, además es uno de los que más se acobarda ante Sánchez”.



El presidente regional del PP ha afirmado que Page “habla mucho”, pero cuando llega el momento de la verdad, “ni se vota contra Sánchez, ni en Moncloa, ni en Ferraz, ni se ponen en marcha políticas que contradigan lo que aplica a nivel nacional”.