Cómo rentabilizar los trabajos de la carrera para el TFG

jueves 18 de agosto de 2022 , 19:24h

El objetivo del TFG es aprobar el último trabajo para conseguir la titulación de grado. Se puede conseguir hacer un TFG más rápido y mejor a partir de lo que ya sabemos, rentabilizando los mejores trabajos realizados durante la carrera. Descubre cómo a continuación.

Ventajas de reutilizar trabajos previos para hacer el TFG

Elegir un buen tema de TFG no es solo dar con algo que coincida con nuestros intereses personales (lo que nos gusta) o suponga un filón para la investigación académica. Aunque como explican en Aprobare cada vez son más los departamentos que optan por ofrecer títulos o temas preseleccionados en su oferta anual de TFG, es posible adaptarlos a nuestro historial académico.

Rentabilizar trabajos ya realizados puede suponer una gran ventaja a la hora de enfrentarse al TFG porque:

Nos da una base segura sobre la que empezar a trabajar.

Permite profundizar en un tema para el que ya conocemos el marco teórico, las metodologías y la bibliografía.

Dará como resultado una investigación más específica y madura.

Reducirá el tiempo dedicado a las partes generales del trabajo, permitiendo centrarse en la aportación más personal.

Lo ideal es tener clara esta opción durante los dos últimos cursos de carrera, de manera que orientemos (hasta donde sea posible) nuestras tareas en otras asignaturas, a la posterior realización del TFG. Pero incluso sin esta predisposición, es posible recuperar alguno de los mejores trabajos presentados para utilizarlos como punto de partida o para las partes del TFG.

Cómo evitar el autoplagio en el TFG

Partir de una base previa no significa trasladar contenidos realizados previamente al proyecto del TFG. Reutilizar trabajos anteriores para hacer el TFG literalmente puede interpretarse como autoplagio si no se hace con cuidado. En este punto es importante comprender que el TFG debe ser SIEMPRE original, aunque no necesariamente inédito.

Para poder reutilizar de manera legítima nuestros propios textos e investigaciones en el TFG, será imprescindible:

Reescribir los textos. No se puede hacer “copia-pega”. Citarnos a nosotros mismos cuando proceda. Dejar claro en la introducción, que estamos partiendo de una investigación anterior. Aclarar cuál es la parte del trabajo que supone una novedad y cuál es la que se creó con anterioridad (y se va a usar de base).

De esta forma la reutilización de contenidos previos para el TFG ya no incurrirá en un engaño y el tutor y el tribunal no sentirán que se les está tratando de colar gato por liebre.

El enfoque necesario para no caer en el autoplagio

Partir de un trabajo o trabajos realizados previamente al TFG a lo largo de la carrera o incluso en otros ámbitos, es una manera de empezar el TFG con más confianza y (probablemente) con una mejor base. Sin embargo, no debe considerarse un atajo.

Cuando se opta por basarse en trabajos previos para hacer un TFG original, el objetivo debe ser alcanzar un nivel más alto, no ahorrarse trabajo.

Ser honesto sobre la base que se está utilizando Mantener la originalidad Cumplir las expectativas del tribunal respecto a la redacción, el nivel de conocimientos conseguido, la bibliografía, las citas…

En el mundo académico es habitual que los investigadores se especialicen en un tema concreto dentro de determinadas materias generales. Sin embargo, en cada nuevo trabajo llevan a cabo una serie de aportaciones nuevas, aunque estas se basen inevitablemente sobre otras publicadas anteriormente sobre el mismo tema.