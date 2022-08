El Alba y los dulces lugares comunes

Remontada en Galicia con penalti de Mesa para cerrar una noche de felicidad

martes 16 de agosto de 2022 , 13:21h

Los lugares comunes, ese refugio en el que nos vamos a resguardar para sentirnos más cómodos. Se usan en literatura, prosa, prensa y en la vida en general. No es bueno recurrir a ellos salvo en contadas ocasiones.



Hablar de garra, remontada o épica se convirtió en un lugar común en el tramo final de la temporada para nuestro Alba, dado a sufrir pese a dominar. Pero si algo se esta convirtiendo en un lugar común, un maravilloso lugar común, ese es Galicia. Y qué lugar.



Allí ascendió el Alba y allí mandó un mensaje: ni la segunda división ni sus mil recovecos le son ajenos. Con una solida actuación de principio a fin, sin desfallecer en la desventaja ni confiarse en el dominio, el Alba se llevó tres puntos a escasos kilómetros de donde hace dos meses se llevó un ascenso.



El inicio fue una declaración de intenciones. El cuadro de Rubén Albés, gallego, se instaló en campo rival y protagonizó las primeras ocasiones. Pero pasado el primer cuarto de hora, el Alba recibió su bautismo a través del experimentado Manu Barreiro, que supo forzar un penalti para después transformarlo.



Ni un paso atrás pese al zarpazo. El Alba llegó al área rival con ímpetu y confianza y poco antes del intermedio encontró su premio. Un genial movimiento de Fuster desencadenó el gol, obra de Higinio, que mostró a los albacetistas allí presentes, que se hacían notar, su gran capacidad anotadora.



La segunda parte volvió a estar protagonizada por el Alba, pero con ocasiones aún más claras. Rubén Martínez, que se desfondó durante todo el choque, rozó el gol en dos chuts que salvó el meta local. Oscar, cancerbero del Lugo, siguió frenando las acometidas blancas hasta que en el 81, tras un claro penalti, llegó otro gran lugar común. Y ese no es otro que el del temple de Mesa desde los once metros.



Así se despidió del Alba en el verano de 2020 y así volvió al estadio en el que debutó como profesional. Para plasmar el 1-2. El de la remontada. En Galicia. Conceptos ya inseparables en, éste, el verano de 2022. El verano de los felices lugares comunes.