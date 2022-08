Disfrutar de las fiestas de San Cayetano este fin de semana en Madrid

Tres días por delante para seguir disfrutando del verano en compañía de la mejor cultura y de las fiestas del distrito Centro, que este año se celebran por primera vez sin restricciones tras la pandemia. Verbenas, música, personajes castizos y mantones de manila te esperan en el barrio de Latina y te invitan a sumergirte en las celebraciones más señeras de la canícula madrileña. Pero también puedes optar por la zarzuela, el cine de verano, un concierto de rock o por participar en una experiencia de creación musical colectiva en la piscina.

Plaza del General Vara de Rey

Este fin de semana se celebran las primeras fiestas del distrito Centro, las de San Cayetano, sinónimo de verano y verbenas al más puro estilo madrileño. La música es una vez más protagonista de estos festejos que este año se convierten en más esperados que nunca, al celebrarse sin restricciones por primera vez después de la pandemia. Los conciertos estelares comienzan a las 23:30 horas y tendrán como protagonistas el viernes a Estrella Morente, una de las grandes figuras del flamenco y de la canción española, hija del mítico cantaor Enrique Morente, y el sábado a Ana Guerra, la célebre cantante granaína que se dio a conocer en Operación Triunfo 2017 y que al año siguiente se convirtió en la segunda artista femenina española en la historia en tener dos canciones por encima de 30 millones de streams en Spotify España.

Plaza del General Vara de Rey

En las fiestas más castizas de Madrid no podía faltar este concurso que premia a quienes mejor se transformen en los personajes más famosos de las zarzuelas que transcurren en la ciudad. Si quieres participar, acércate este viernes, a las 20:30 horas y desfila con el resto de los concursantes vestido de Don Hilarión, la Casta o la Susana, la Maja de Lavapiés, el Julián o la Señá Rita. También puedes ir simplemente a mirar y divertirte con la imaginación y la gracia que seguro podrán quienes se pongan en la piel de los chulapos y las chulapas más festivos.

Centro Cultural Conde Duque. Patio Central. Calle Conde Duque, 11

El verano y sus verbenas son el escenario preferido de las zarzuelas que transcurren en Madrid, una ciudad que ha sido motivo de inspiración de numerosas obras de este género. Por eso, esta edición de Veranos de la Villa no podía faltar a su cita con esta manifestación cultural. En esta ocasión, la Compañía Teatral Clásicos de la Lírica, con música en directo, traerá al Patio Central del Centro Cultural Conde Duque el viernes y el sábado un clásico del repertorio, La Revoltosa. En el 125 aniversario de su estreno en el Teatro Apolo de la capital, la música del maestro Ruperto Chapí y el libreto de José López Silva y Carlos Fernández Shaw volverán a sonar recuperando la que es una de las obras cumbre del género chico.

Piscina del Centro Deportivo Municipal Cerro Almodóvar. Calle Cerro Almodóvar, 9

La COSA, Centro Organizado de Sonido Ambulante, ha salido a rodar este verano por las piscinas de Madrid. Este domingo la caravana-estudio de grabación de Chico-Trópico parará en la del polideportivo Cerro Almodóvar con dos objetivos primordiales: registrar los sonidos y relatos vinculados con este espacio veraniego, su presente, su pasado y sus imaginarios, y generar comunitariamente la canción del verano a bordo de La COSA, trabajando con los usuarios de la piscina la producción de uno o varios hits frescos, veraniegos y pegadizos. El proyecto recoge en su nombre la onomatopeya característica de un estallido de agua, una manera de hacer hincapié en el aspecto sonoro que se abordará desde un lado lúdico y fresco. Las diversas activaciones van dirigidas a todo el público asistente al que se invita a participar en un juego sonoro y musical en comunidad.

Centro Cultural Conde Duque. Patio Central. Calle Conde Duque, 11

Con más de 27 años de trayectoria, No te va gustar (popularmente abreviada como NTVG) se ha convertido en una de las bandas de rock en español más conocidas de Latinoamérica. Fusionando distintos géneros musicales como el reggae, el folk, la murga o el ska en base a las influencias de cada uno de sus miembros, los uruguayos de NTVG presentan el domingo en Veranos de la Villa su nuevo trabajo de estudio, Luz, nominado a la última edición de los Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum, y con participaciones de lujo como Nicki Nicole. Un concierto en el que sonarán canciones guitarreras y estribillos memorables y en el que no faltarán hits como No era cierto, No hay dolor, A las nueve o Cero a la izquierda. De telonero contarán con el grupo malasañero Durden, con el televisivo Diego Losada en sus filas, y sus canciones para una enérgica generación que pide paso tras resurgir de tiempos difíciles.

Encanto (Cine de animación)

Cine de la Bombilla. Parque de la Bombilla. Avenida Valladolid S/N. Entrada por detrás de las iglesias de San Antonio de la Florida

Este viernes llega a uno de los cines de verano más señeros de Madrid, el de la Bombilla esta multipremiada película de la factoría Disney que cuenta la historia de una familia extraordinaria, los Madrigal, que viven escondidos en las montañas de Colombia, en una casa mágica situada en un enclave maravilloso llamado Encanto. La magia de Encanto ha dotado a todos los niños de la familia un don único, desde la súper fuerza hasta el poder de curar… Pero se olvidó de un miembro de la familia: Mirabel. Cuando ésta descubre que la magia que rodea Encanto está en peligro, decide que ella, la única Madrigal normal, podría ser la última esperanza de su extraordinaria familia.