Asaja CLM prevé una cosecha de vino CORTA y exige mayores controles

La Organización considera que la merma de la cosecha unida a las bajas existencias deberían garantizar un aumento del precio de la uva y el vino

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 05 de agosto de 2022 , 13:38h

La Sectorial Vitivinícola de Castilla-La Mancha se han reunido hoy en Tomelloso (Ciudad Real) para evaluar el inicio de la campaña y ha constatado una merma en la cosecha lo que unido a las bajas existencias en bodegas y una excelente calidad en la uva, hace prever que los precios deberían evolucionar al alza.



La Organización ha indicado que el otoño seco de 2021, junto con las recientes olas de calor de la primavera y el verano de este año, generan mucha incertidumbre respecto a la campaña de la vendimia, cuyo primer pronóstico es que estará muy por debajo de la media de las últimas cinco campañas.



La Sectorial también ha constatado un buen estado sanitario de la uva debido a la ausencia de enfermedades que afectan a la calidad.



Por todo ello, la Organización entiende que los precios de la uva deberían ser superiores al año pasado y, en cualquier caso, cubrir los costes de producción no solo porque así lo contempla la Ley de la Cadena Alimentaria, sino porque este año se han disparado, como consecuencia de las continuas subidas de los insumos agrarios que, en el último año, se han incrementado, como es el caso de los fertilizantes cerca de un 300%; la energía eléctrica un 270% y el gasóleo agrícola más de un 70 %.



En ese sentido, ha recordado a los agricultores que no entreguen su producto sin haberse concertado antes un precio que debe estar indicado en el contrato de compraventa, de obligado cumplimiento.



La Sectorial también ha solicitado una mayor determinación a la hora de hablar de cualquier control en el sector, desde evitar que entre en el circuito de la comercialización de vino elaborado con subproductos o alcoholes de origen no vínico hasta vigilar los movimientos de las producciones entre las diferentes comunidades autónomas.



En este sentido, la Sectorial también ha reiterado la necesidad de controlar los rendimientos industriales en las diferentes variedades de uva, con el fin de poner orden en la producción vitícola. Esta propuesta ya fue planteada a la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en el último Consejo Agrario por lo que la Organización lamenta que se inicie la próxima campaña de vendimia sin haberse regulado este asunto.



La Organización Agraria ha hecho un llamamiento al respecto a la Consejería de Agricultura para que se incrementen los efectivos y medios en esta campaña con el fin de asegurar los controles y velar por el cumplimiento de la normativa. Así mismo, ha hecho un llamamiento tanto a la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) como a la Guardia Civil para se cumpla el objetivo de la trazabilidad .



Por último, la Sectorial ha analizado el funcionamiento del seguro agrario en el viñedo acordándose una reunión específica la próxima semana para estudiar la cobertura real del seguro ante los siniestros por golpe de calor.