A partir del 1 de julio Madrid multará a los coches sin distintivo ambiental de la DGT

Hasta ahora, las sanciones se reducían al interior de la M30 y su perímetro pero desde la próxima semana se multará también en el exterior de la circunvalación.

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 26 de junio de 2024 , 20:52h

A partir del 1 de julio 30 de junio el Ayuntamiento de Madrid comenzará a multar con 200 euros a los turismos más antiguos, los que no tienen distintivo medioambiental, en todo el término municipal de la capital. Esta norma se aplica únicamente a los conductores que no sean residentes en la capital o no paguen el IVTM (Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica) en Madrid.



Hasta ahora, las sanciones se reducían al interior de la M30 y su perímetro pero desde la próxima semana se multará también en el exterior de la circunvalación.



Termina así el periodo informativo de seis meses en los que el ayuntamiento de Madrid ha enviado 350.000 cartas a los infractores para advertirles de la prohibición. A partir del 1 de julio las cartas no serán de aviso sino notificaciones de multas.



Las restricciones afectan a los coches de gasolina matriculados antes del año 2000 y a los coches con motor diésel matriculados antes del 2006.