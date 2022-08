El Depor lanza el abono de la provincia de Guadalajara

miércoles 03 de agosto de 2022 , 13:08h

De Guadalajara, por Guadalajara. El Club Deportivo Guadalajara presentó en la mañana de hoy con Hernán García a la cabeza en la sala de prensa del Pedro Escartín un abono pensado para la provincia de Guadalajara. El director ejecutivo comentó ante los medios de comunicación la ilusión de este abono ya que »es algo que quisimos hacer desde temporada pasada».



Este novedoso abono cuenta con las siguientes características:



Destinado a personas que vivan a más de 50km de la capital



Tienen acceso a 5 partidos por 10€ (2€/partido) de cualquier jornada de competición regular. No incluye la Copa del Rey.



Está orientado a la provincia de Guadalajara. La Comunidad de Madrid no está incluida.



Para aprovecharte de este abono, hay que acreditarlo con un justificante o empadronamiento en cualquier municipio de Guadalajara que cumpla con los requisitos anteriores.



García comentó que este abono se empezará a exponer de cara al público el próximo sábado 6 de agosto a las 19:00h, donde nuestro equipo Promesas jugará ante el C.D. Sigüenza y el Club aprovechará la ocasión para hacerse ver la localidad seguntina.



Abonados



Preguntado por el número de abonados, el director ejecutivo comentó que está en torno a 2200. Mencionando que las principales altas en la actualidad es a través de la página web porque la gente está fuera de la ciudad.



Previsión de abonos provinciales

Hernán García fue sincero con la cifra, queriendo llegar a mil abonos provinciales por lo menos.



Copa del Rey



Hernán ha confirmado también que la cifra de abonados ronda los 2.200, y ha hecho hincapié en que el partido de Copa del Rey será en fin de semana, concretamente el del 12 y 13 de noviembre, ya que no habrá jornada de Segunda RFEF, por lo ha animado a los 1.400 abonados que no han cogido el paquete que incluye la Copa del Rey, que lo hagan, porque «estamos preparando desde ya ese día, tenemos varias sorpresas y patrocinadores especiales para ese día».