Engonga pide al gobierno de Rojo que actúe ante los problemas de convivencia e insalubridad en el barrio de la Colonia de Guadalajara

miércoles 27 de julio de 2022 , 17:59h

El concejal del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara, Armengol Engonga, ha dado a conocer hoy en rueda de prensa una nueva propuesta para que el gobierno de Rojo se implique en mejorar las condiciones de vida en la ciudad de Guadalajara. En este caso se trata de una serie de ideas que se han plasmado en una moción y que se refieren a la mejora integral del barrio de la Colonia haciéndose eco de la problemática que sufren a diario los vecinos de esta zona en general y de la calle Perú en particular.



Tal es así que varios vecinos ya se han dirigido al Ayuntamiento, y concretamente a las concejalías responsables de limpieza, alumbrado y seguridad, para informar de lo que estaba ocurriendo.



El concejal del Grupo Popular ha indicado que “se trata de una zona bastante transitada y con abundante presencia de personas, que acceden desde los barrios de la Colonia y de los nuevos barrios y desarrollos que se han realizado detrás de la sede de Cruz Roja hacia el centro de la ciudad”. Los principales problemas, tal y como ha detallado Armengol Engonga, se refieren a la seguridad, pues “existe un colectivo de personas en el barrio que altera la convivencia provocando con su actitud una preocupante inseguridad”. Actitudes como “incumplimiento de la normativa sanitaria durante la pandemia, tráfico de drogas, incumplimiento reiterado de la ordenanza de convivencia, trifulcas, amenazas, provocaciones, etc. son algunas de las situaciones descritas por los vecinos que hacen que exista un problema real de convivencia en el barrio”, ha dicho Engonga acompañado del concejal José Luis Alguacil.



Por otro lado, ha añadido, “el aspecto de las calles de ese barrio no es el más adecuado para nuestra ciudad”. Las personas que residen en la zona, en el escrito que dirigieron al Ayuntamiento incluso describen la situación que está provocando el tener un local vacío en la zona, como son “malos olores, vandalismo, problemas de salubridad, problemas de limpieza, que hace que la situación empiece a ser insostenible”.



Y si a todo lo añadido anteriormente se une “la oscuridad y la penumbra en la que se encuentra este barrio todos los días a partir de la puesta de sol, tenemos como resultado que transitar a determinadas horas del día provoque una verdadera angustia en los vecinos del barrio”.



El Grupo Popular pide atención a este barrio por parte del gobierno municipal



Por todo ello, el Grupo Popular presentará una moción al pleno de este viernes pidiendo que el Ayuntamiento “convoque lo antes posible una reunión con los presidentes de las comunidades afectadas con el fin de contrastar las situaciones que aquí se manifiestan y arbitrar las posibles soluciones que mejoren la convivencia, la limpieza y la seguridad de la calle; y que se ponga en marcha durante los próximos meses una Oficina de Atención Ciudadana de la Policía Local pero, hasta que esto ocurra, que se incremente la presencia policial en el barrio, con el objetivo de que ejercer una función disuasoria y de carácter preventivo que evite determinadas conductas.



Entre las propuestas también figura estudiar la posibilidad de instalar cámaras en la vía pública, incrementar la limpieza del barrio, mejorar el alumbrado público en aquellas zonas del barrio que más se necesite y más inseguridad está originando y llevar a cabo un plan específico de asfaltado para acabar con los baches y socavones existentes en numerosas calles del barrio.



Junto a todo esto, en la moción se recoge la necesidad de “impulsar y trabajar en mejorar la convivencia del barrio realizando actividades educativas y de integración multicultural, con presencia continua de técnicos municipales y en colaboración con las entidades educativas, sociales y vecinales para favorecer la cohesión social y el respeto de los diferentes colectivos y que el Ayuntamiento, en la medida de sus competencias, colabore con los vecinos para encontrar una solución al local comercial vacío situado junto al portal 3-C de la calle Perú, con el fin de evitar los problemas de suciedad e inseguridad que se generan a diario.