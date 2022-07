Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

El origen del incendio que se originó en Humanes fue agrícola en un horario NO permitido por la Junta

martes 26 de julio de 2022 , 14:09h

El consejero de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, José Luis Escudero, ha señalado este martes que el origen del incendio que se originó en Humanes (Guadalajara) fue agrícola en un horario no permitido según las medidas decretadas por la Junta y por ello ha instado a que se cumplan, porque estas medidas "no son contra nadie, sino para evitar estos fuegos".



Escudero ha hecho estas declaraciones desde el Puesto de Mando Avanzado ubicado en Cerezo de Mohernando, pedanía de Humanes donde este lunes se originó el incendio y ha señalado que el declarado en Malagón (Ciudad Real) también se produjo en las inmediaciones de unas instalaciones ganaderas, “pero cuando se tengan los informes cerrados se informará”.



Escudero ha lanzado un mensaje muy contundente en este sentido al recordar las medidas en vigor hasta el 1 de agosto y ha señalado que "están poniendo en un serio aprieto las negligencias que se están cometiendo".



"No quiero criminalizar a nadie, pero lo que sí que es cierto que frente a la responsabilidad general hay quien todavía pone en jaque a quienes se juegan la vida en los incendios y por ello ruego, por favor, que se cumplan las medidas y si hemos dicho que se evite cualquier trabajo ganadero y agrícola a partir de las 12 de la mañana es para hacerlo y ahí está el origen de varios", ha espetado.



Escudero, que ha asegurado que las medidas "no se toman contra nadie", ha calculado que el incendio originado en Humanes ha afectado a unas 1.800 hectáreas, ya que "debido a las fuertes temperaturas y a las fuertes rachas de viento el fuego enseguida se propagó".



Actualmente se está trabajando "en la cabecera, en un flanco que está activo, de unos 3,5 kilómetros, entre Copernal y Espinosa", ha indicado Escudero, que ha señalado que este flanco está próximo a una zona de bosque y "ahí es donde ahora mismo los medios se están afanando en intentar perimetrarlo".



El consejero ha informado de que a las 13 horas se celebra una nueva reunión en el Puesto de Mando Avanzado para decidir si los desalojados, unos mil vecinos de dos municipios, vuelven a sus hogares y que por el momento siguen fuera por precaución ,si bien no hay riesgo en las viviendas de estos municipios desalojados.



Las carreteras afectadas siguen cortadas pero se ha restablecido la actividad ferroviaria.



Numerosos avisos

Escudero ha recordado que este lunes se recibieron una decena de avisos por incendios en toda la región, “siete de ellos con una incidencia compleja que puso en jaque a todos los medios del Plan Infocam”.



Cuatro incendios en Ciudad Real, de origen forestal, el primero en las localidades de Saceruela y Almadén, que en estos momentos ha afectado a unas 1.800 hectáreas de monte público regional y a dos fincas particulares, donde están centrados los esfuerzos “en controlar un flanco estrecho pero con mucha intensidad”.



Otro fuego se originó en Ruidera, en el Parque Nacional de las Lagunas, “y aquí las tareas de toda la noche han permitido una evolución favorable".



En este caso, se desalojaron a nueve personas cuyas viviendas fueron afectadas y que se ubicaron en el camping de Ruidera y ha afectado 400 hectáreas.



"El incendio que ahora mismo más nos preocupa es el que ayer se originó en Malagón y que se dividió en varios flancos, hasta tres", ha admitido el consejero de Desarrollo Sostenible, que ha explicado que en estos momentos, los medios están actuando en la cola del incendio cerca del municipio de Los Cortijos y en los otros dos que se ubican cerca de la pedanía de Valdehierro, entre los kilómetros 18 y 22 de la carretera que une Malagón con los Ballesteros" y se ha mostrado confiado en que la evolución sea favorable.



Los trabajos han sido complejos dada la orografía y se desalojaron a nueve familias en viviendas diseminadas y que fueron de Las Povedillas a Valdehierro y otras 30 personas de Los Cortijos, y una afección de 2.800 hectáreas.



En cuanto al incendio de Fuente el Fresno, el fuego ha afectado a 69 hectáreas, mientras que en Santajada (Toledo) se ha sumado otro incendio con una afección de unas 70 hectáreas. Además, este martes se ha originado un nuevo incendio en Sevilleja de la Jara (Toledo).



Cuatro incendios activos

En resumen, actualmente hay cuatro incendios activos en los que se trabaja para controlar con 15 medios aéreos, además de terrestres y 170 personas, con una afección de unas 6.500 hectáreas en total.



Escudero ha llamado a la prudencia y ha señalado que este lunes hubo "dos accidentes en servicio", uno de ellos un helicóptero que chocó con una línea eléctrica cuyo piloto salió ileso y está en el Hospital de Guadalajara a la espera de darle el alta, y también un miembro del dispositivo de Extremadura que se vio afectado en Almadén, pero ya está de alta.



Este martes, el Índice de Propagación Potencial de Incendios Forestales muestra un riesgo extremo en la Mancha de Ciudad Real, la Mancha albaceteña, la Sierra de Alcaraz y Sierra del Segura y, además, el riesgo es muy alto en Cuenca, Toledo, resto de Albacete y de Ciudad Real y en gran parte de Guadalajara, salvo en la Sierra Norte, Parameras y el Alto Tajo, donde el riesgo es alto.



Estado de los accidentados



Tras los dos accidentes que tenían lugar mientras se realizaban estos servicios, el titular de Desarrollo Sostenible ha señalado que en caso del helicóptero que chocó contra una línea aérea, afortunadamente no ha habido que lamentar daños personales sino que el piloto, ingresado en el hospital de Guadalajara, recibirá el alta próximamente.



Y respecto a un miembro del dispositivo de Extremadura que estaba prestando apoyo en el incendio de Almadén, ha indicado que se encuentra en Puertollano con el alta dada.



Escudero ha vuelto a agradecer a todo el personal el trabajo realizado y a otras comunidades autónomas, así como al Gobierno central y a las diputaciones de Guadalajara y Ciudad Real, a los distintos ayuntamientos y a Cruz Roja.