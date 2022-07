El incendio de la provincia de Guadalajara que ya afecta a 3.000 hectáreas evoluciona de forma "muy FAVORABLE" y los vecinos de Alpedrete de la Sierra, Valdepeñas de la Sierra y Tortuero YA han podido volver a sus casas

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 20 de julio de 2022 , 19:22h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

AMPLIACIÓN MIÉRCOLES, 21,30 HORAS.-



La evolución favorable del incendio de Valdepeñas de la Sierra (Guadalajara), declarado este martes y que ha quemado más de 3.000 hectáreas, ha permitido a los vecinos de varios municipios desalojados volver a sus casas.



Tras la reunión en el Puesto de Mando Avanzado de las 19.00 horas de este miércoles y vista la favorable evolución del incendio en Valdepeñas de la Sierra, las autoridades han determinado que los residentes en Alpedrete de la Sierra, Valdepeñas de la Sierra y Tortuero puedan volver a sus viviendas este miércoles, según han informado a Efe fuentes del Plan Infocam.



Sin embargo, están pendientes de la evolución del incendio, y aún no han podido regresar a sus domicilios, los vecinos de Valdesotos y Puebla de Valles, La Vereda y Matallana.



AMPLIACIÓN



El incendio originado en Valdepeñas de la Sierra, en la Sierra Norte de Guadalajara, está siguiendo una evolución “muy favorable” durante este miércoles y, si la situación continúa así, el centenar de personas que fueron desalojadas este martes de la zona podrían regresar a sus casas.



Así lo han confirmado fuentes del Gobierno regional que han explicado que en la reunión que se producirá en la tarde de este miércoles en el Puesto de Mando Avanzado será donde se decida si se produce este regreso de los vecinos a sus viviendas.



El fuego ha afectado ya a unas 3.000 hectáreas y ya en la mañana de este miércoles el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, había avanzado que las siguientes horas serían “determinantes” para amortiguar el avance que el incendio registraba por la cabecera norte.



Actualmente, un total de 54 medios y 225 personas están trabajando para poder controlar las llamas. En concreto, se están enfrentando al fuego 11 medios de extinción aéreos, con 13 personas; 41 medios de extinción terrestres, con 188 personas; 2 medios de dirección y coordinación, con 5 personas, y 19 personas más pertenecientes a personal interno.



AMPLIACIÓN MARTES 19 DE JULIO.-



Cuarenta medios y 192 personas trabajan en la extinción del incendio de Valdepeñas de la Sierra (Guadalajara) que se originó en la tarde de este martes y que continúa en nivel 2, tal y como informa el Sistema de Información de Incendios Forestales del Gobierno regional.



Este martes por la noche se desalojaban a más de un centenar de personas de municipios cercanos como Tortuero, Valdesotos, Alpedrete de la Sierra, Puebla del Valles y la propia Valdepeñas de la Sierra, con la previsión de reubicarse en localidades próximas y se ha habilitado el polideportivo de Uceda "a modo de campamento".



Muchos de estos vecinos viven con incertidumbre y sobresalto que este incendio se haya declarado en una zona donde previamente se habían registrados algunos conatos.



Habitualmente en Valdepeñas de la Sierra residen unas 130 personas, pero con la llegada de la temporada estival la población se multiplica. "Tenemos mucha, mucha pena. El ver una gran nube de humo que cubría gran parte del pueblo nos ha hecho temer lo peor", ha señalado a Europa Press la que fuera alcaldesa de Valdepeñas de la Sierra, Angelines Herrera, una de las vecinas que ha pasado esta noche en Alpedrete.



"El mismo cementerio estaba rodeado de humo. Esto es un susto muy grande. Me recuerda el fuego de Tortuero (Guadalajara) de hace unos años y es horroroso", ha señalado Herrera.



Por su parte, Ángel es ganadero en este municipio y, al igual que su padre, se ha mostrado indignado por la forma en que se ha afrontado el fuego. Ha tenido que mover sus chotos y vacas hasta en cuatro ocasiones para que no fueran pasto de las llamas, ha perdido el forraje que tenía en la zona afectada pero lo que más le duele "es que si llega a ser por las recomendaciones, hubiese perdido parte de su ganado".



"Si no llegó a actuar pronto, mi ganado estará abrasado. El pueblo daba miedo", ha lamentado. Como medida de precaución, también la localidad madrileña de Patones se ha ofrecido a habilitar el espacio que haga falta para dar cobijo a los evacuados.



El fuego ha afectado por el momento a 2.300 hectáreas, tal y como confirmó el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, que se desplazó al Puesto de Mando Avanzado en Casas de Uceda a última hora de esta tarde.



Se trata de un "terreno difícil" para los medios terrestres debido a su orografía, señalaba Escudero, que añadía que la principal hipótesis en la que se trabaja apunta a que el incendio ha podido ser provocado.