El mercado del libro de segunda mano cumple diez años en Fuentenovilla

La Biblioteca Blas de Salcedo, con la colaboración del Ayuntamiento, saca los libros a la calle, en el último sábado del mes de junio, con un doble propósito: aumentar y mejorar los fondos de la Biblioteca, pero, sobre todo, compartir un día festivo en torno a la cultura.

lunes 01 de julio de 2024 , 17:37h

El mercado del libro de segunda mano de Fuentenovilla ha llegado, este fin de semana, a su décima edición. El objetivo de esta iniciativa es el de sacar la biblioteca municipal Blas de Salcedo a la plaza Mayor del pueblo, con la ayuda de un grupo de animosos voluntarios locales. Así, entre todos, se propone una actividad social y lúdica, con un marcado perfil cultural. “Son las ganas de los voluntarios y de los vecinos las que hacen que todo salga bien”, señala José Vicente Monge, bibliotecario y principal valedor de este mercado que cuenta, desde el primer momento, con el respaldo del Ayuntamiento.



También en 2024, el mercado del libro de segunda mano ha estado rodeado de otras actividades culturales, como un taller de pintura para los más pequeños, basado en la creatividad del gran Joan Miró que los jóvenes pintores debían reinterpretar, la presentación del libro 'Deconstruyendo a Eudald Roset', por parte de dos vecinos de Fuentenovilla, Rosi Rodríguez y Juan Ramón García, a mediodía, y la actuación musical del dúo 'Primigenius', para cerrar la actividad, ya por la tarde.



El mercadillo del libro de ocasión parte de las donaciones que hacen los vecinos de Fuentenovilla, y en general, amigos de la Biblioteca, en años anteriores. El bibliotecario hace una selección, incorporando al catálogo de la entidad todos aquellos que son aptos para ello. Los que están repetidos, se venden en el mercadillo. “Los fondos recaudados se reinvierten en la Biblioteca, adquiriendo nuevos ejemplares de libros, libros infantiles, DVDs o Blue-Rays, siempre de acuerdo con las sugerencias de los socios de la biblioteca”, explica José Vicente.



La Biblioteca Blas de Salcedo se abrió en el año 2005. Hoy, tiene más de 750 socios, y cuenta con más de 7.500 volúmenes. Pero sólo los datos no representan lo que esta institución es para Fuentenovilla. “Es un centro social y cultural de nuestro municipio en el que se desarrollan muchas actividades: club de lectura, excursiones, actividades extraescolares, el mercadillo, yincanas, juegos intergeneracionales y un largo etcétera. Estamos muy agradecidos a nuestro bibliotecario por el dinamismo que le imprime a este servicio, tan necesario siempre, y especialmente en las zonas rurales”, afirma Jorge del Moral, concejal de Fuentenovilla que acompañó la celebración todo el día como un voluntario más.



En 2023, la Biblioteca Blas de Salcedo recibió un premio María Moliner de animación a la lectura. Este premio reconoce la labor de aquellas bibliotecas que llevan a cabo un proyecto único que incluya las acciones de animación a la lectura, la eficiencia y labor bibliotecaria, la integración social en la comunidad, así como el uso de las nuevas tecnologías, “cualidades todas ellas que acredita nuestra biblioteca”, sigue Del Moral. El proyecto que fue reconocido por el Ministerio de Cultura se llama "Nuestro pueblo, nuestras lecturas". Dotado con casi 3.000 euros, se dedicó íntegramente a la adquisición de libros.



Presentación del libro 'Deconstruyendo a Eudald Roset'



'Deconstruyendo a Eudald Roset' es una ficción política, escrita a cuatro manos, por Rosa Rodriguez y Juan Ramón García, vecinos de la Urbanización Las Fuentes de Fuentenovilla. El libro se presentó en el pórtico de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Basada en los problemas con el independentismo catalán, es una sátira-broma en la que los personajes están contados con hipérboles. Diferentes tramas, como la compra de identidades, el tráfico de diamantes o un falso golpe de estado, se superponen unas a otras. “Todo está contado en un tono humorístico, lo cual no hace al libro exento de que se cometan una serie de tropelías”, comenta Juan Ramón con humor. La narración desemboca en “un gran aquelarre final en el que explotan todos los hilos argumentales de la trama”, añade.



Pese al tono desenfadado con el que lo presentaron sus autores, 'Deconstruyendo a Eudald Roset' cuenta con una documentación exquisita. “Hemos comprobado todos los hechos históricos. Los discursos, de la gente y de los políticos, son casi todos reales. No corresponden concretamente un personaje, sino más bien con una tipología de personaje. Así, formulan opiniones que se barajan en la calle y que se han podido leer en la prensa o escuchar en los medios. Es una ficción, pero escrita con el suficiente rigor como para que sea también absolutamente creíble”, añade Juan Ramón. Crear a cuatro manos es difícil. “La idea de la novela ha sido de él. Y los personajes, también. Mi labor ha sido la de dudar de todo, y comprobarlo” añadía Rosi, añadía la escritora y periodista, que lo fue, durante muchos años, en el diario El País.



Ambos pertenecen al club de lectura de Fuentenovilla. “Para ser éste un pueblo pequeño, resulta increíble la labor que hace la Biblioteca, respaldada por el Ayuntamiento”, afirmaba Rosi. “La nuestra, es una biblioteca bien dotada, y atendida por un profesional con ganas. Cuando quieres hacer cosas, la gente se da cuenta y responde. Y eso es lo que pasa en Fuentenovilla”, terminaba Juan Ramón.



Por la tarde, en un día fresco, en el que no sobraba la chaqueta, el mercado del libro de segunda mano se cerró con la actuación musical 'Cocinando Cuentos' del dúo 'Primigenius', con narraciones populares, canciones, retahílas y, sobre todo, muchas risas y buen ambiente para terminar una intensa y agradable jornada en la plaza Mayor.



Antes de recoger hubo un acto de reconocimiento y agradecimiento a Isabel Alarcón y Ángela de Lara, voluntarias de la Biblioteca Municipal con más de diez años de participación en el Mercadillo del Libro de Fuentenovilla. Para Ángela, “la Biblioteca une al pueblo. Es un punto de encuentro para los chavales, y de los jóvenes con los mayores”. Y, según Isabel, “sacar la cultura a la calle que los niños se aproximen a la lectura es una labor encomiable”.



Y así se cerraba, un año más la sencilla, pero no por ello menos brillante, iniciativa del mercado del libro de segunda mano de Fuentenovilla.