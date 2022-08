Vuelve la Feria Medieval de Fuentenovilla

sábado 20 de agosto de 2022 , 17:59h

Desde 2004, Fuentenovilla reivindica su pasado con la ayuda de decenas de vecinos que se visten de época. Por fin, después de dos años de ausencia por la pandemia, llega la XVII Edición de su Feria Medieval.

Tradicionalmente se organiza siempre el último fin de semana del mes de agosto, que este año coincide con los días 27 y 28.

El Ayuntamiento de Fuentenovilla ofrece un programa amplio, que recoge actividades clásicas de la feria medieval local, como el tiro con arco, o los juegos tradicionales, con especial atención a los que tienen que ver con la madera.

La celebración de estas jornadas, no sería posible sin la participación y el entusiasmo de los vecinos, puesto que son los propios fuentenovilleros quienes decoran el pueblo y lo ambientan resaltando sus valores históricos, y especialmente su bellísima Plaza Mayor, presidida por La Picota. Son muchos los balcones de los que penden banderas y escudos heráldicos, confiriendo a la villa el aspecto legendario que requiere el evento.

Las actividades comenzarán el sábado, 27 de agosto, con la apertura del Mercado Medieval con juegos tradicionales y de madera para todos. La música la pondrán los dulzaineros Kalaberas. Por la tarde, llegará el momento del tiro con arco y de la exhibición de animales salvajes y aula de naturaleza a cargo de los expertos de Fauna y Acción.

Por la noche, tendrá lugar la tradición cena medieval en la Plaza Mayor, que consistirá en ensaladilla, costillas, bebida, pan y postre. El domingo, también se puede tomar el aperitivo medieval, que consiste en migas con huevo, con un precio combinado. Ya está abierto el plazo para la inscripción (venta de tickets de lunes a viernes de 9 a 14 horas en el Ayuntamiento). A los postres, la feria incluye la actuación del grupo de folk Ailurade, que se incluye dentro del ciclo de verano “Escenarios Monumentales” organizado por la Diputación Provincial de Guadalajara, a propósito de La Picota de Fuentenovilla.

“Después de dos años de ausencia, también nuestra feria medieval va a ser más que bienvenida. Animo a fuentenovilleros a que disfruten de ella, y a que participen, y también a nuestros vecinos a que vengan a visitarnos en estos días”, señala Montserrat Rivas, alcaldesa de Fuentenovilla.

Fuentenovilla en la Edad Media

La Jornada medieval conmemora, entre otras cosas, la fundación de Fuentenovilla -no existe fecha precisa ni acto determinado- por los caballeros de la orden de Calatrava, hecho probado por la historia. Los festejos persiguen recordar la importancia que tuvieron los caballeros calatravos que lucharon contra los musulmanes durante la Reconquista; además permiten ver la huella que dejaron en esta villa durante su presencia que duró cuatro siglos, dejando su cruz estampada en su escudo municipal.

El origen medieval de Fuentenovilla y su pertenencia a la Orden de Calatrava se remontan al siglo XII. Ya en año 1133 se menciona por primera vez el nombre de Fuentenovilla en el Fuero de Guadalajara que otorgó el Rey Alfonso VIII. En 1176 el rey Alfonso VIII donó Fuentenovilla a la orden de Calatrava, quedando desde entonces encuadrada en la encomienda de Zorita, y regida por el Fuero de Zorita de 1180.

A finales del siglo XIV se convierte en una entidad urbana de cierta consideración, ya que sus vecinos evitan que el lugar no sea enajenado de la orden de Calatrava. En 1396 todos los pueblos de la encomienda de Zorita consiguen un privilegio por el que no se podrá vender bienes raíces a ningún particular.

La importancia que la localidad tuvo durante la Edad Media queda reflejada en la temprana fecha en que consigue su privilegio de Villazgo. En 1459 el maestre de Calatrava don Pedro Griñón lo firmó a favor de Fuentenovilla, quedando desde entonces independiente y con jurisdicción propia.

PROGRAMA XVII JORNADA MEDIEVAL

Sábado, 27 de agosto

12:00 h.: Apertura del Mercado Medieval con juegos tradicionales y de madera para todos acompañados con música de época con el grupo Dulzaineros Kalaberas.

15:00 h.: Cierre del mercado para el yantar.

17:00 h.: Apertura del mercado. Continuación de juegos tradicionales y de madera.

19:00 h.: Exposición de Animales Salvajes a cargo de los naturalistas de Fauna y Acción.

20:00 h.: Exhibición de Animales Salvajes por Fauna y Acción.

22:00 h.: Cena Medieval en la Plaza Mayor.

23:30 h.: Actuación musical del Grupo Folk Ailurade, dentro del Ciclo de Verano “Escenarios Monumentales” organizado por la Diputación de Guadalajara.

Domingo, 28 de agosto

12:00 h.: Apertura del Mercado Medieval amenizado con música medieval a cargo del Grupo de Gaiteros Tío Kalicia.

14:30 h.: Aperitivo Medieval

15:00 h.: Cierre y clausura de la XVII Jornada Medieval