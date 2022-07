Los vecinos de Torrejón del Rey estallan por la “falta de previsión y atención” del Ayuntamiento ante el problema de los cortes de agua en Las Castillas

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 22 de julio de 2022 , 18:18h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Los vecinos de la urbanización Parque de Las Castillas de Torrejón del Rey ya no aguantan más la desesperante situación que sufren con problemas en el suministro de agua en todas sus viviendas llegando a soportar hasta 18 horas sin agua el pasado fin de semana en plena ola de calor. Este problema afecta principalmente a la fase 1, aunque también alcanza a algunos vecinos de las fases 2 y 3. El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Torrejón del Rey, José Carlos Albares, se ha hecho eco de esta preocupación y ha pedido al gobierno socialista “mayor previsión y atención” ante las demandas de los vecinos que “no tienen agua ni para ducharse ni para beber ni para alimentar a sus mascotas u otros menesteres” con la única solución por parte del gobierno municipal de que “disculpen las molestias y la promesa del envío de una cisterna que el pasado fin de semana nunca llegó”.



“Pedimos al Partido Socialista que deje de mentir, que acaben ya de una vez las obras de enganche al Sorbe y que dejen de decirnos que estas obras están finalizadas”, ha dicho Albares hoy en rueda de prensa acompañado de varios vecinos que han denunciado la situación. “Desde el Partido Popular consideramos lamentable esta falta de previsión y no contar al menos con una bomba de repuesto, ya que no es la primera vez que pasa”, ha denunciado el portavoz del PP quien recuerda cómo, para más inri, el PSOE “se atrevió a reducir la partida presupuestaria de bombas de agua de 70.000 a 55.000 euros” a sabiendas del problema que existe. “Nosotros pedimos que se enganche ya la urbanización al Sorbe, que se acometa la reforma de la red de agua y se construyan nuevos depósitos porque es muy triste ver cómo tus vecinos están sufriendo de esta manera por falta de previsión y de actitud”. Además, ha lamentado que la alcaldesa esté de vacaciones “y no haya tomado ni el más mínimo interés en solucionar esta situación tan grave cuando debería estar al pie del cañón”.



Por su parte, los vecinos denuncian “los cortes de agua que llevamos sufriendo desde el pasado 1 de junio” y que “las soluciones sean tercermundistas” como, por ejemplo, “habilitar ciertas horas al día para que los vecinos puedan ducharse en el polideportivo del pueblo”, a casi 7 kilómetros de la citada urbanización. “No creo que sea tanto lo que pedimos, lo único que pedimos es agua y previsión porque, si sabes que la bomba se rompe, ten una de retén por si acaso”, han manifestado los vecinos que el lunes hablaron con el alcalde en funciones y otros dos concejales que “no nos dieron ninguna solución, la única: llevar dos camiones cisternas: uno para llenar el pozo y el otro para que la gente fuese a llenar garrafas. Lo avisaron por el Bando Móvil, estuvimos esperando la ubicación de esa cisterna durante el fin de semana pero nunca llegó”. “En estos días nos han puesto bombas de agua en la tercera fase y hay gente que puede ir con el coche pero también hay gente mayor que si quiere ir a por agua tiene que cruzar la carretera N-320”, han explicado recordando “la promesa de construir una pasarela para sortear la nacional que también la tienen que cruzar niños de 7, 8 y 9 años para ir a la parada del autobús y día a día tienen que jugarse la vida”.



Los vecinos temen, además, que está la conexión con el Sorbe se esté demorando hasta el año que viene “justo antes de las elecciones para colgarse la medalla”. Por eso, gritan “basta ya de que nos estén toreando de esta manera e incluso engañándonos que la bomba de repuesto se había pedido hace mes y medio; cuando se pidió hace una semana. Si hay dinero para otras cosas para el pueblo y urbanizaciones colindantes, que también lo haya para Las Castillas, porque no estamos pagando poco para el servicio que nos están dando tanto con las calles, el desbroce, etc.. hace años se pidieron más contenedores, se subió el precio de la basura, y seguimos con los mismos; no nos escuchan”, han denunciado los vecinos pidiendo soluciones.