Sigüenza se llena de historia en las XXII Jornadas Medievales

lunes 11 de julio de 2022 , 09:04h

Según la estimación de la Policía Local, entre 20.000 y 25.000 personas han acudido a la ciudad al reclamo de esta recreación histórica que pone en valor el patrimonio y los personajes que un día habitaron Sigüenza.

Sigüenza se ha llenado de historia este fin de semana. De acuerdo con la estimación de la Policía Local, basada en los datos que aporta Protección Civil, entre 20.000 y 25.000 personas han acudido a la ciudad al reclamo de los eventos y de la historia seguntina que propone esta fiesta, que lo es de Interés Turístico Provincial, con una altísima ocupación hotelera y hostelera.

“Damos las gracias a la Asociación Medieval Seguntina, organizadora de las Jornadas Medievales, por el esfuerzo que realiza cada año para embellecer aún más nuestra ciudad con decoraciones medievales, y para organizar un programa tan amplio, y sobre todo, tan inspirador para seguntinos y visitantes, basado en la historia de la ciudad. La Asociación, con su tesón, nos da a todos cada año un magnífico ejemplo de la ilusión compartida que tenemos por lograr que nuestra Candidatura a Patrimonio Mundial se haga realidad, haciendo real por unos días nuestro patrimonio inmaterial”, señala María Jesús Merino, alcaldesa de Sigüenza.

Por su parte, el coordinador de las Jornadas por parte de la Asociación Medieval, y su vicepresidente, Primitivo Alguacil, agradece a sus compañeros “el esfuerzo que un año más han hecho, después del parón motivado por la pandemia para que vuelvan a lucir como siempre lo hicieron”, y también el “apoyo institucional, empezando por el Ayuntamiento de Sigüenza”.

De nuevo, el viernes, uno de los que más público ha traído a la ciudad en la historia de las Jornadas Medievales según confirma la propia Asociación Medieval, los actos comenzaban con la presentación de los personajes históricos que se recrean, y con música de raíz. En esta ocasión, de la mano de la Diputación Provincial de Guadalajara, y de la Fundación Siglo Futuro, llegaba el grupo Aljibe que, desde 1985 ofrece una de las propuestas más elaboradas del panorama folk español. Habituales en los principales festivales de la península, el viernes se hicieron con el reconocimiento y el aplauso del público seguntino.

Doña Blanca de Borbón fue la esposa repudiada por Pedro I de Castilla y de León, confinada en el Castillo episcopal, emplazado en el mismo lugar donde se alza ahora el Parador. Este es el acontecimiento que da pie a las Jornadas Medievales de Sigüenza. La Asociación Medieval seguntina toma como eje de actuación para su actividad de promoción medieval de la ciudad la presencia de Doña Blanca en el Castillo, y desde unas profundas e indiscutibles raíces históricas que se hunden en una de las épocas más conflictivas de la historia española, instrumenta año tras año –empezaron en 1999- el discurrir de la actividad anual de la Asociación, que comprende no sólo las propias Jornadas Medievales, sino una serie de actos sociales siempre orientados a la exaltación de la Edad Media en la localidad.

Igualmente el viernes hubo un hito importante a ultima hora de la tarde. Uno de los puestos medievales que ha vendido sus mercaderías a lo largo del fin de semana, se dio en llamar 'De Aquí, Sí'. En él, productores locales como Quesos Seguntino, DeSpelta y la Sal, Pastelería Gustos de Antes, Embutidos El Doncel o Colmenar de Valderromero, ofrecieron una degustación gratuita, con muestras de los excelentes productos que se producen en Sigüenza y que se pueden adquirir en Sigüenza, también con un primer contacto en internet: http://segontiared.com/de-aqui/ A lo largo de las Jornadas han mantenido su presencia, promocionando, también desde el producto, al municipio de Sigüenza. “Representamos, dentro de las Jornadas Medievales, al producto local, de kilómetro 0, al producto de aquí, bajo el logo y la marca 'De Aquí, Sí'. Queremos darle visibilidad en un evento cada vez más conocido e internacional, donde se venden productos de todos los rincones de España, de manera que los productores locales hemos querido salir de nuestros establecimientos habituales a la calle, para que el visitante de las Jornadas encuentre en estos días, en la Ciudad del Doncel, arte, cultura, fiesta, diversión, patrimonio… y producto”, explica Carlos Moreno, portavoz de DeSpelta y La Sal.

El sábado, a partir de las once de la mañana, comenzaba la concentración de personajes. Precedidos de un caballero medieval, de la Plaza del Obispo don Hilario Yabén salía el rey, Pedro I El Cruel, la reina doña Blanca, y su corte, acompañados por los dulzaineros de Alcalá. Detrás, músicas de tambores de todos los grupos musicales y de damas y caballeros que participan en el evento: Barromba, Asociación Bailes Salón Manzanares, Barzonia, Baucan e lxera, en un largo séquito que subía por las calles de la ciudad siguiendo el recorrido Cardenal Mendoza, Plaza Mayor, calle Mayor, Travesaña Alta, Vigiles y Castillejos, para llegar, finalmente al Castillo, lugar, donde la reina, Doña Blanca de Borbón, estuvo realmente recluida. Todos los grupos musicales han actuado en diferentes momentos de la feria, aportando espectáculo y buen ambiente a la feria.

Personalidades locales, provinciales, regionales y nacionales han acompañado la celebración de las Jornadas Medievales, entre los que se encontraban la congresista, Magdalena Valerio, o el diputado provincial Ramiro Adrián.

Una vez la comitiva llegó al Castillo, Doña Blanca daba lectura a su manifiesto: “De Francia vine a Castilla. Me casé en Valladolid con Don Pedro, Rey de Castilla. El semblante tiene hermoso, no sus actos. Me dio el 'si', mas no su corazón. Alevosa es su palabra. Rey que en la palabra miente, ¡qué mal habrá que no haga! Posesión tomé en la mano, mas no la tomé en el alma porque se la dio primero a otra más dichosa dama”. Al terminar la declamación, la ciudad de Sigüenza de nuevo aplaudió a su reina.

La Plaza del Castillo, así como la calle Mayor y la Plaza Mayor, nuevamente se llenaron de puestos medievales, con las más variopintas mercaderías, siempre con preferencia para productos agroalimentarios, artesanos y artísticos, de todos los gremios, por encima de los manufacturados. La organización de la Asociación Medieval informa que fueron en torno al centenar los que instalaron en los lugares habilitados para ello.

Ya en horario de tarde, el sábado, el Rey Pedro I, El Cruel, llegaba a las eras del Castillo. Allí, el rey presenció el espectáculo de vuelo libre de aves rapaces, en el que se dio gran importancia a la participación del público, y pudo acudir a las charlas de concienciación medioambiental que acompañaron el espectáculo, para disfrutar después del palenque en las Eras del Castillo y de las justas y juegos medievales a caballo.

A última hora de la tarde, los partidarios de doña Blanca volvían para intentar liberar a la reina de su cautiverio en el castillo. Si bien no es este un hecho que se produjera en la realidad histórica, si pone de manifiesto el cariño de Sigüenza por la desdichada reina. Este año, por primera vez, la dirección técnica y recreación histórica del asalto le ha correspondido a la Escuela de la Federación castellano manchega de Espeleología y Cañones (FCMEC), en virtud del convenio que ha firmado la asociación medieval seguntina con la escuela, siendo el seguntino Jesús Canfrán quien coordinó y dirigió la actividad.

Con la llegada de la noche, se hacía la luz de las velas, aportando, con su luz cambiante y caprichosa, una magia especial, y preparando con ello, la noche de embrujo. Las brujas salieron desde la Fuente de los Cuatro Caños, recorriendo con sus maleficios y hechizos las calles del casco histórico, hasta la Plaza del Doncel, acompañadas del Grupo Batucada de la Banda de la Vera Cruz.

Hoy domingo, se ha revivido el destierro de Doña Blanca a Andalucía, en 1359, de forma muy parecida a como debió producirse en realidad. Doña Blanca habitó en el Castillo la torre que hoy lleva su nombre, si bien no exactamente la celda que se exhibe en el Parador en que hoy se ha convertido. Doña Blanca murió en Medina Sidonia por causa desconocida pero, con seguridad, no natural. Unos historiadores hablan de envenenamiento, mientras que otros citan su asaetamiento por el ballestero Juan Pérez de Rebolledo, por mandato de Pedro I. Fue sepultada en la Iglesia del Convento franciscano de Jerez de la Frontera, según consta en la lápida mandada situar por la Reina de Castilla, Doña Isabel La Católica, en la que dice que Doña Blanca de Barbón falleció a los 25 años de edad.

El III Duque de Borbón, hermano de Doña Blanca, quiso vengar su muerte, y en 1366 envía una tropa al mando de Du Guesclin para apoyar a Enrique de Trastámara en su lucha contra Pedro I de Castilla y de León, ambos hermanos bastardos. Este mismo Du Guesclin es quien posteriormente en otro episodio histórico, ayuda a Enrique de Trastámara en su duelo fratricida con Pedro I, causándole la muerte en Montiel en 1369, instaurándose así en Castilla la dinastía de los Trastámara. En este episodio es donde parece ser se pronuncia por Du Guesclin la célebre frase de «...ni quito ni pongo Rey, pero ayudo a mi Señor». El episodio de la muerte de Pedro I, El Cruel, también se ha recreado en el Patio de Armas del Castillo, y, por supuesto, terminaba con la frase. Este año, se producía el relevo generacional en el personaje de Enrique de Trastámara, que ha sido interpretado por primera vez por el seguntino Daniel Bellón. El joven da relevo a un clásico de las jornadas, como es Jaime Gómez Olalla, que sigue ocupando la presidencia de la Asociación, y a quien sus compañeros y la ciudad dan las gracias por su implicación con el evento. Fundamental ha sido también, un año más, la participación e implicación de la reina doña Blanca, representada por Sandra Serrano.

Para garantizar la seguridad de evento, y para realzarlo, han colaborado con el Ayuntamiento Protección Civil de Sigüenza, así como de otras agrupaciones, Guardia Civil, Cruz Roja Sigüenza y más de un centenar de voluntarios de la Asociación Medieval. “A todos ellos, les damos las gracias, una edición más por su trabajo, que realizan sin descanso mientras el público disfruta”, valora José Antonio Arranz, responsable del área de Seguridad Ciudadana municipal.