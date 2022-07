Las temperaturas oscilarán este lunes en Sigúenza entre 17°C y 34°C, el cielo estará muy nuboso, el viento será flojo de unos 18 km/h y dirección nordeste

Sol y más calor este lunes en Guadalajara que está en ALERTA por ALTAS TEMPERATURAS

El tiempo en Guadalajara para este lunes es de 21ºC de mínima y 38ºC de máxima con un 2% de nubes. El viento será flojo con una velocidad de 11 km/h y de dirección nordeste

lunes 11 de julio de 2022 , 07:19h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este lunes, en Castilla-La Mancha, cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución a partir del mediodía. No se descartan chubascos y tormentas aisladas en las zonas montañosas del nordeste, del oeste de Ciudad Real y en los Montes de Toledo.



Las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios o en ligero ascenso que será localmente más acusado puntos de La Mancha occidental y máximas que se mantienen constantes.



Los vientos soplarán flojos con predominio del sur y sureste e intervalos más intensos del sureste a partir de la tarde en La Mancha y en el cuadrante suroriental.



Las temperaturas oscilarán entre los 18 y los 35ºC en Albacete, 21 y 38ºC en Ciudad Real, 20 y 37 grados en Cuenca, 21 y 38ºC en Guadalajara y entre 22 y 40ºC en Toledo.



Alerta en más de 30 provincias por temperaturas extremas.-



La ola de calor que afecta a prácticamente toda la Península y las Canarias con una acusada y progresiva escalada de las temperaturas dejó ayer máximas extremas, entre 39 y 43 grados, en numerosas ciudades del sur, oeste, centro peninsular y de las Canarias. En concreto, en Madrid, los termómetros escalaron hasta los 40 ºC. El pronóstico para esta semana no es menos alarmante. Más de 30 provincias españolas estarán hoy en riesgo (amarillo) o riesgo importante (naranja) por la ola de calor, que dejará temperaturas de más de 40 grados, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Metereología (Aemet).



Según explica Víctor González, experto de Meteored, la dorsal anticiclónica se mantendrá sobre la Península. «Como consecuencia de la fuerte insolación que recibimos en estas latitudes durante el verano se creará una masa de aire cada vez más cálida que aumentará las temperaturas cada día, llegando a valores muy elevados», afirma.



Se trata de un escenario natural en verano y episodios como el del pasado fin de semana surgen a veces en los meses cálidos, «pero esta semana se podría dar una situación fuera de lo común: a 850 hPa (unos 1500 metros) la temperatura de la masa de aire podría llegar a los 30 ºC, algo que únicamente se ha producido en las olas de calor más intensas», asevera González.



En Andalucía, Córdoba, Huelva y Jaén presentarán alertas importantes por las elevadas temperaturas, mientras en Cádiz, Almería y Granada también habrá riesgo pero será menor, al igual que en Huesca, Teruel y Zaragoza, Aragón y Mallorca.Ávila y Salamanca, en Castilla y León, tienen aviso importante por la ola de calor, mientras Burgos, León, Palencia, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora estarán en riesgo, pero en menor nivel. En Castilla-La Mancha, Toledo será la provincia con mayor riesgo (naranja).



Asimismo, Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara tendrán aviso amarillo. Por su parte, Badajoz y Cáceres, en Extremadura, estarán en riesgo importante, según la Aemet. La ola de calor pondrá en riesgo amarillo a las provincias de Madrid, Navarra, Álava, La Rioja, Valencia, Lugo, Ourense, Girona y Lleida.



Posibles escenarios

En general, las temperaturas ascenderán en el interior de la mitad norte peninsular, mientras descenderán en el oeste de Galicia y en Canarias, y habrá pocos cambios en el resto. Las temperaturas más altas se alcanzarán en Badajoz, Cáceres, Córdoba y Toledo, con máximas por encima de los 40 grados.



Según los expertos de Meteored, la posición de la depresión del atlántico, que estará involucrada en este episodio de calor extremo, es muy incierta a medio plazo. A partir del martes o miércoles podrían producirse grandes cambios. « Podría tener lugar una aproximación de la DANA que aumentaría la conducción del sur, favoreciendo la llegada de grandes cantidades de polvo en suspensión y el desarrollo de nubes de evolución así como posibles tormentas en puntos donde lo permita la humedad. Las temperaturas se mantendrán altas pero no llegarán a valores extremos de 45 grados».



El otro posible escenario es que la depresión se mantenga alejada de la Península. «En este caso la conducción sería más débil y no habría aire más frío en altura ni inestabilidad que crease nubosidad y convección», dice González.



Esta última situación, sin duda, sería favorable para que se den temperaturas extremas por encima de los 40 grados en zonas de mitad norte, con posibilidad de llegar a los 45 grados en el sur.«Lo más importante es que este episodio produciría una ola de calor importante y duradera hasta final de semana», añade.