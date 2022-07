El PSOE no ganaría en ninguna provincia de España, en Guadalajara quedaría por detrás del PP y de Vox

martes 05 de julio de 2022 , 09:23h

La encuesta electoral de Data10 para OKDIARIO correspondiente al mes de julio pinta un mapa de España insólito, desconocido en democracia: el PSOE no ganará en ninguna de las 52 provincias (incluyendo en ellas a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla).



De celebrarse hoy elecciones, el color rojo desaparecería del mapa electoral de España. Los socialistas no serían la primera fuerza política en ningún territorio. Además, estarían por detrás de Vox en Madrid, Valencia, Alicante, Murcia, Almería, Toledo, Cantabria, Valladolid, Salamanca, Ávila, Guadalajara, Segovia y Ceuta. En esta última, los de Santiago Abascal serán la lista ganadora.



La pérdida de poder territorial del PSOE viene anunciándose en cada una de las elecciones autonómicas que se han celebrado en España desde que Pedro Sánchez ocupa el Palacio de la Moncloa. Salvo en Cataluña, el resto se cuentan por derrotas. Especialmente sangrantes en los casos de Madrid y Andalucía, tradicional feudo socialista donde el PP alcanzó en junio su primera mayoría absoluta de la democracia.



Así como el rojo fue sustituido por el azul del PP en esta comunidad autónoma, lo mismo sucederá en el mapa que surgirá de las elecciones generales. El partido de Alberto Núñez Feijóo ganará en todas las provincias, salvo las de Cataluña (que se las reparten Junts y ERC), el País Vasco (copadas por el PNV) y Ceuta (convertida en feudo de Vox).



Según la encuesta electoral de Data10, elaborada entre el 29 y el 30 de junio, cuando a la vez que Sánchez celebraba el éxito de la cumbre de la OTAN la inflación se disparaba a niveles desconocidos desde hace 37 años, de celebrarse hoy las elecciones, el PP conquistaría 134 escaños, Vox sumaría 63 y, junto a los dos que alcanzaría Navarra +, concentrarían 199 diputados en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo. Por tanto, los de Feijóo y Abascal estarían hoy, si se les añade los dos de Navarra +, a sólo tres diputados de la histórica mayoría absoluta que alcanzó el PSOE de Felipe González en 1982 (202 escaños).



El PP de Feijóo avanza hacia una victoria concluyente. Con el 31,3% de los votos y 134 escaños se anota el mejor resultado desde que Data10 comenzó con estas encuestas mensuales para OKDIARIO. Sólo había alcanzado los 134 escaños en julio del año pasado, antes de que la opinión pública comenzara a visualizar el enfrentamiento de la dirección nacional que encabezaba Pablo Casado con la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Una crisis que hundió al PP hasta los 88 escaños, donde estuvo a punto de ser superado por Vox.



Hoy, con Feijóo al frente, el PP pulverizaría el resultado de Casado en 2019 con 45 escaños más, ganaría las elecciones, aventajaría al PSOE en 48 diputados, ganaría en 44 de las 52 provincias y sumaría más que toda la izquierda junta gracias a tres fortalezas: la recuperación de la fidelidad de sus votantes (el 72,3% de los que votaron a Casado apostarían ahora por Feijóo, un porcentaje de confianza sólo superado por Vox), la capacidad para absorber a Ciudadanos (el 52,4% de los votantes naranjas apostarían ahora por el PP) y el sensible trasvase de votantes del PSOE hacia el PP (hasta un 13% de quienes lo hicieron por Sánchez en 2019 elegirían ahora a Feijóo).



La cara opuesta es la del PSOE. La gestión de Pedro Sánchez en La Moncloa hunde las expectativas electorales de los socialistas, que perderían 35 de los 120 escaños conquistados en 2019, se quedarían a casi 50 de distancia del PP, y volverían a repetir su peor resultado histórico en unas elecciones generales: 85 escaños en 2016, también con Sánchez como candidato. La marca PSOE experimenta importantes fugas hacia el PP (13,2%) y hacia la abstención (13,7%) y no se hará con la victoria en ninguna de las 52 provincias, algo inédito en la historia de la democracia en España.



A casi nueve puntos de distancia en la intención de voto del PP (31,3% frente al 22,6%), Sánchez corre el riesgo de convertirse en el primer presidente del Gobierno en ejercicio que es derrotado en la primera ocasión que se presenta a la reelección, si es que finalmente opta por hacerlo.



Vox mantiene un suelo estable por encima de los 60 diputados. La encuesta electoral de Data10 le asigna 63 escaños, 11 más de los que disfruta hoy en la Carrera de San Jerónimo. Sólo ganaría en Ceuta, pero sería segunda fuerza, por delante del PSOE, en ciudades como Madrid, Valencia, Alicante, Murcia Valladolid o Toledo.



La suma de PP y Vox avanza hacia una victoria sin precedentes de la derecha política en España, que junto a Navarra + (coalición con la que el PP se presenta en la Comunidad Foral) obtendría 199 escaños de los 350 que alberga el Congreso de los Diputados. El récord lo estableció Felipe González en 1982 con 202 escaños, con el 48,1% de los votos. Hoy PP y Vox sumarían el 50,7%.



Por el contrario, los socios del Gobierno de coalición que PSOE y Podemos mantienen desde 2020 apenas atraparían 108 diputados, puesto que a los 35 que se dejan los socialistas hay que computar también los 13 que retroceden los morados respecto a 2019.