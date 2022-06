Se incorporan 196.000 euros al Presupuesto del ayuntamiento de Cabanillas para actividades culturales y deportivas en el segundo semestre del año

jueves 30 de junio de 2022

El Pleno del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo ha aprobado una propuesta del Equipo de Gobierno para suplementar con algo más de 196.000 euros la partida destinada a la programación de actividades culturales y deportivas en el segundo semestre del presente ejercicio 2022, especialmente teniendo en cuenta la próxima apertura del nuevo Centro Fitness Municipal a la vuelta del verano. Para ello, ha salido adelante una modificación de crédito al vigente presupuesto, la úndecima de este ejercicio, que ha contado con los votos favorables de los concejales del Equipo de Gobierno de PSOE-Unidas Podemos, del concejal de Vox, y de la concejala no adscrita Almudena Sanz. Se abstuvieron los ediles del PP, y no hubo votos en contra.



Este suplemento de crédito saldrá de remanente de tesorería disponible por el superávit del ejercicio anterior, por lo que no ha sido necesario minorar ninguna partida del Presupuesto 2022.



Esta ha sido la cuestión más importante de una sesión plenaria de carácter ordinario celebrada este jueves 30 de junio en el Ayuntamiento cabanillero, en la que también ha salido adelante, sin votos en contra, la constitución del Ayuntamiento como empresa para organizar de manera directa, y sin mercantiles intermedias, los festejos taurinos de las próximas Fiestas de julio, un modelo que ya se ha venido utilizando en los últimos años previos a la pandemia. El alcalde, José García Salinas, explicó que las Fiestas de este año, que se celebran de martes 19 a domingo 24 de julio, contarán con cuatro sueltas de reses vespertinas (viernes, sábado y domingo, además de una suelta nocturna en la Plaza de Toros el sábado 23), y defendió que el modelo de gestión directa ha funcionado muy bien en las últimas veces que se ha utilizado, y que genera notables ahorros respecto al modelo de gestión indirecta con una empresa.



La propuesta ha contado con los votos favorables del Equipo de Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, del concejal de Vox y de la concejala no adscrita Almudena Sanz, y con la abstención de los concejales del PP.



Finalmente el Pleno también ha aprobado una moción,presentada por el concejal de Vox, para realizar un estudio que mejore algunos aspectos de la accesibilidad de personas con discapacidad en el nuevo Parque Elena de la Cruz.



La moción pide cuestiones como valorar hacer algunos rebajes en bordillos que perimetran parterres, habilitar plazas de aparcamiento especiales en el exterior del parque, o mejorar la accesibilidad de la puerta principal, dado que es corredera y tiene unos raíles inferiores que crean algunas dificultades. Ha sido apoyada por los ediles de PP, Vox y la concejala no adscrita, mientras que el grupo mayoritario del PSOE ha permitido su aprobación con su abstención, dado que, según ha explicado el alcalde, es algo en lo que ya se está trabajando desde el Equipo de Gobierno, en contacto con organizaciones como Cocemfe. No obstante, el primer edil ha querido aclarar que el proyecto del parque ya contaba con el pertinente estudio de accesibilidad, de acuerdo a las leyes vigentes en el momento en que se licitó la obra. Votó en contra de la propuesta el concejal de Unidas Podemos, Manuel Gallego, por considerar la moción «hipócrita», dado que Vox, dijo el edil, no ha apoyado varias leyes referidas a la mejora de normativas de accesibilidad aprobadas a nivel nacional, en las que se basaba la propia moción de la formación.