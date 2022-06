Más de 200 organizaciones de la sociedad civil convocan a la Manifestación en defensa de la Vida y la Verdad del próximo 26 de junio en Madrid

martes 21 de junio de 2022 , 07:21h

NEOS, la Asamblea de Asociaciones por la Vida, la Libertad y la Dignidad y la Plataforma Cada Vida Importa, en representación de más de 200 organizaciones de la sociedad civil, han celebrado esta mañana una rueda de prensa para dar a conocer todos los detalles de la Manifestación en defensa de la Vida y la Verdad, que tendrá lugar el próximo 26 de junio a las 12h por las calles de Madrid bajo el eslogan ‘¡Nos jugamos la vida! ¡Basta ya de leyes contra la verdad y la naturaleza humana!’.La cita ha reunido a Jaime Mayor Oreja, miembro de NEOS; Carmen Fernández de la Cigoña, directora del Instituto CEU de Estudios de la Familia y miembro de la ACdP; Josep Miró, coordinador de la Asamblea de Asociaciones por la Vida, la Libertad y la Dignidad; Juan Carlos Corvera, presidente de Educatio Servanda; y María San Gil, vicepresidenta de la Fundación Villacisneros y miembro de NEOS. Los cinco portavoces han dado a conocer las razones que han motivado a convocar esta movilización en favor de la Vida y la Verdad y contraria a la batería de leyes que atentan directamente contra la dignidad humana.En palabras de Jaime Mayor Oreja, «España no se encuentra gobernada por un gobierno ni por una coalición, sino por una serie de procesos donde el más grave de todos ellos consiste en reemplazar y destruir un orden social basado en fundamentos cristianos por un implacable desorden social». Mayor Oreja ha lamentado que «aquellos que ayudamos a hacer la transición para la reconciliación y la democracia, nos encontramos hoy con un tránsito hacia la nada y la ruptura». En este sentido, ha afirmado que «no podemos participar de un silencio cómplice frente a lo que está sucediendo y queremos decir ¡Basta ya! No podemos mirar a otro lado frente a esta destrucción del orden social».En una intervención posterior, Carmen Fernández de la Cigoña ha argumentado que «la ampliación de la ley del aborto atenta contra la vida, contra la familia, contra la patria potestad y contra la libertad. Es una barbaridad que las menores, que no pueden hacer multitud de cosas sin el consentimiento de los padres, puedan abortar sin que estos lo sepan». Fernández de la Cigoña ha recalcado también que esta «es una ley mentirosa porque, esgrimiendo una falsa libertad, pretende que una decisión con tantas consecuencias se tome sin pensar. Solo así se entiende que se retire la información que hasta ahora se debía dar, se eliminen los tres días de reflexión y se estipule que todos los abortos se tramiten como procedimiento de urgencia. Es una ley que mata, que miente y que somete; por ello, es el momento de movilizarnos en su contra».Josep Miró, por su parte, ha afirmado que la manifestación busca «despertar conciencias frente a los disparates legislativos que, sin ninguna legitimidad ni amparo constitucional, atentan directamente contra la dignidad y la vida humana». El coordinador de la Asamblea de Asociaciones por la Vida ha asegurado que no es normal que, en un Estado de Derecho, el gobierno de España lance una nueva ley cuando aún está pendiente la resolución del Tribunal Constitucional sobre la ley anterior. Llevamos 12 años esperando esta resolución».Juan Carlos Corvera, presidente de Educatio Servanda, ha advertido que «asistimos a un agresivo proceso de ingeniería social que ataca al corazón de la familia» por lo que «movilizarse en defensa de la libertad no es una opción, es un deber».María San Gil ha finalizado apuntado que la nueva ley del aborto es «la gota que colma el vaso en la estrategia de este Gobierno de pervertir el orden social» y ha hecho un llamamiento a los ciudadanos «porque no podemos seguir silentes y pasivos ante este proyecto de naturaleza totalitaria que desvirtúa por completo la dignidad de la persona. Debemos reaccionar antes de que el Gobierno nos dicte lo que es verdadero o falso en el ámbito de la historia, la ciencia o la filosofía. Hemos de salir todos a la calle y decir que no estamos de acuerdo con estas leyes sectarias y totalitarias que nos asolan».La vicepresidenta de la Fundación Villacisneros y miembro de NEOS ha querido subrayar también que «la manifestación del próximo 26 de junio es una oportunidad única para dar voz a la preocupación y el rechazo existente entre millones de españoles a los que la aprobación de estas leyes, de todas o alguna de ellas, les parece un verdadero escándalo».La iniciativa cuenta con una web, www.nosjugamoslavida.es , que ofrece la información básica sobre esta manifestación, y permite que aquellas personas que quieran contribuir económicamente a su financiación puedan hacerlo a través de la misma.