Cortada la fuga de gas en el Bernabéu, por el pinchazo de una tubería en las obras del aparcamiento

martes 21 de mayo de 2024 , 13:40h

La rotura de una tubería de gas durante unas obras en el aparcamiento del estadio Santiago Bernabéu al filo de las nueve de la mañana, obligó a desalojar la zona y cortar al tráfico el Paseo de la Castellana hasta las 10:28 horas, provocando un monumental atascos con cientos de conductores atrapados en esta principal arteria de la capital que une norte y sur.



El importante escape de gas se debió al pinchazo de una tubería en unas obras de pilotaje para ampliar unos aparcamientos de la zona.



Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios Carlos Tejera Martín, supervisor de Guardia de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, quien ha explicado que el escape se produjo sobre las 8:40 horas. A su llegada, los primeros efectivos de Bomberos han confirmado que el escape era positivo e importante.



"Entonces nuestra labor ha consistido en desplegar más medios, abrir el cordón de seguridad, hacer lecturas con nuestros detectores de gas para ampliar esa información por si tendríamos que solicitar más medios. Y localizar las válvulas de corte cuanto antes, junto con el compañero de gas y la Policía, que ha cortado muy rápido esta arteria principal", ha detallado.



Luego, los bomberos han conseguido bajar la presión en esa tubería, una arteria de 20 pulgadas de acero, que va otra en paralelo de 24 pulgadas que sigue en carga. De esta manera, han quedado afectadas por la falta de gas dos fincas, una de ellas de un Ministerio. Van a intentar restablecer el suministro lo antes posible.



Los bomberos del Ayuntamiento han confirmado el corte de la red de gas y luego que todas las lecturas fueran negativas, tanto en el Metro como en los edificios aledaños. El objetivo, ha señalado Tejado, era comprobar que no hubiera elementos que llevaran a una deflagración y reabrir así el tráfico en el Paseo de la Castellana.



Almeida: No se ha puesto en peligro a las personas

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha subrayado este martes que se no se ha puesto en peligro la integridad física de ninguna persona en el escape de gas en el entorno del estadio del Santiago Bernabéu y lo ha dado por "resuelto".



"Se producido un escape de gas que no ha puesto en peligro la integridad física de las personas, pero que obviamente aconsejaba tomar precauciones y desde luego hasta que no estuviera cerrada la incidencia no reabrir el tráfico. Pero insisto, ya está reabierto el tráfico y ya se ha solucionado la incidencia", ha detallado. OBRAS DE LA EMPRESA ACCIONA



El escape ha ocurrido en las obras de ampliación que se está haciendo de aparcamientos, con 1.000 plazas de aparcamiento al lado del Bernabéu, en la zona entre Castellana y Bernabéu. Se trata de unas obras llevadas a cabo por la empresa Acciona. Hay otras obras cercanas que ejecuta otras dos empresas distintas.



Por su parte, Carlos Tejada ha apuntado que siempre que se produce un escape de gas como este, "que es una incertidumbre enorme", se realiza un importante despliegue para evitar propagaciones, posibles explosiones, inflamabilidad, lecturas, ampliar el cordón de seguridad, "y actuar lo más rápido posible, junto con el resto de compañeros de servicio de emergencias".



En el lugar han trabajado en principio seis dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento, dos bombas, una furgoneta de detección de gases, dos sectores, un jefe de guardia y un supervisor de guardia. Los bomberos continuarán en la zona de modo preventivo junto a técnicos de la constructora "para que quede todo lo más seguro posible", ha concluido Tejada.



Cortes de tráfico

La Castellana se cortó al tráfico la altura de Raimundo Villaverde hasta la Plaza Castilla, con conductores parados durante más de una hora. Además, se ha cortado el paso de peatones entre Cuzco y la Plaza Lima.



El atasco llegó ya alcanza la entrada a Madrid desde el nudo norte y ha provocado un caos circulatorio en todo el centro de Madrid por el efecto cascada.



Tras desalojarse, en un primer momento, la estación de Santiago Bernabéu, Metro de Madrid cortó la circulación en la línea 10 entre las estaciones de Cuzco y Nuevo Ministerios, para posteriormente ser restablecida.



En declaraciones a Telemadrid, una trabajadora de Metro ha señalado que el olor de gas se ha colado hasta el vestíbulo, lo que ha motivado el desalojo de todo los viajeros y trabajadores.