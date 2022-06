UGT Enseñanza CLM convocará huelga del profesorado en septiembre si la Junta de Page no presenta un plan de mejora de las condiciones laborales de los docentes

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 14 de junio de 2022 , 12:22h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

UGT Enseñanza Servicios Públicos Castilla-La Mancha ha iniciado una campaña informativa en los centros educativos que podría desembocar en una huelga docente al inicio del próximo curso escolar, el 2022/2023, si la Consejería de Educación no presenta al sindicato un plan de avance en tres aspectos que el sindicato considera inaplazables:



Mantenimiento del contrato de los interinos docentes durante julio y agosto



Según ha explicado Manuel Amigo, el responsable de Enseñanza del sindicato en la región, los interinos docentes de nuestra región están en situación de desventaja en cuanto al mantenimiento del contrato durante los meses de julio y agosto, con respecto a interinos docentes de cualquier otra comunidad autónoma de nuestro país. “Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma que no ha recuperado el mantenimiento del contrato para más interinos docentes aparte de los contratados desde el 1 de septiembre. Desde UGT Enseñanza CLM llevamos años reivindicando que no se puede seguir así, la

Consejería de Educación tiene que reaccionar y tiene que anunciar de manera urgente mejoras para el colectivo de interinos docentes de nuestra región, para que muchos más de los que actualmente mantienen contrato en verano, lo mantengan”.



Reducción de periodos lectivos de 20 a 18 periodos máximos en Enseñanzas Medias y de 25 a 23 en Infantil y Primaria.



Reducción de periodos lectivos de 20 a 18 periodos máximos en Enseñanzas Medias y de 25 a 23 en Infantil y Primaria.



En este sentido, el responsable de UGT ha hecho también alusión a la entrada en vigor, el próximo curso de la LOMLOE. Manuel Amigo ha subrayado que hacen falta más recursos humanos y técnicos para poder hacer frente a todos los cambios.



“El curso que viene empieza a aplicarse los nuevos currículos derivados de la LOMLOE en toda la etapa de Infantil, 1º, 3º y 5º de Primaria, 1º y 3º de la ESO y 1º de Bachillerato. La entrada de esta nueva normativa va a exigir un esfuerzo extra al alumnado, al profesorado y a las familias, porque siempre un cambio curricular necesita un tiempo de adaptación, por ello exigimos a la Consejería de Educación que dote del máximo de recursos humanos posibles a los centros, reduciendo el número de periodos lectivos que soporta el profesorado, para que se disponga del tiempo necesario para atender correctamente todas las tareas que soportan los docentes: clases, preparación de clases, programaciones didácticas con nuevos currículos, nuevo sistema de evaluación y calificación, tutorías, atención a las familias, actividades extracurriculares, etc. Por esto, consideramos que es el momento para avanzar en este aspecto.”



Reducción retribuida de periodos lectivos para los docentes mayores de 55 años.



Por último, el sindicato pide consideración especial con los docentes mayores de 55 años, para los cuales el sindicato pide una reducción de periodos lectivos extra a los que se asignaran al conjunto del colectivo.



UGT pide que se atiendan sus reivindicaciones en los tres aspectos antes mencionados. Si no es así, consideran que el curso 2022/2023 debe de ser un curso de movilización, de reivindicación por parte del profesorado, para acabar con lo que consideran recortes educativos.