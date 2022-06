En Sigüenza las temperaturas este martes oscilarán entre 18°C y 36°C, el cielo estará cubierto de nubes, el viento será moderado con una velocidad de 27 km/h y de dirección suroeste

Todavía MÁS calor este martes en Guadalajara que está en ALERTA por ALTAS TEMPERATURAS con 22ºC de mínima y 39ºC de máxima

El tiempo en Guadalajara para este martes es de 22ºC de mínima y 39ºC de máxima con un 47% de nubes. El viento será moderado con una velocidad de 21 km/h y de dirección suroeste

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 14 de junio de 2022 , 06:31h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este martes, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas y de nubosidad de evolución, sin descartarse algún chubasco débil acompañado de tormenta a partir del mediodía, más probable en zonas montañosas de la mitad oriental y que no se espera en el extremo suroeste. Habrá probabilidad de calima.



Las temperaturas no tendrán cambios o irán en ligero ascenso, más acusado el de las mínimas en los extremos noreste y sureste. Soplará viento flojo con predominio de la componente sur al principio, tendiendo durante las horas centrales a oeste y suroeste con intervalos más intensos, y a componente este al final.



Las temperaturas oscilarán entre los 22 y los 39ºC en Albacete, 22 y 41ºC en Ciudad Real, 22 y 38ºC en Cuenca, 22 y 39ºC en Guadalajara y entre 23 y 42ºC en Toledo.



Castilla-La Mancha estará en alerta este martes por altas temperaturas.-



Castilla-La Mancha estará este martes en alerta por altas temperaturas. Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Toledo tendrán aviso naranja y Guadalajara en aviso amarillo.



Un total de 37 provincias estarán este martes 14 de junio en alerta por altas temperaturas que pueden llegar hasta los 44 grados en Sevilla y Córdoba, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).



En concreto, habrá 16 provincias en riesgo importante (aviso naranja): Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Sevilla, Zaragoza, Ávila, Salamanca, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Toledo, Lleida, Cáceres, Badajoz y Madrid.



Mientras, 21 provincias estarán riesgo (aviso amarillo): Huelva, Málaga, Huesca, Teruel, Ibiza y Formentera, Mallorca, Burgos, León, Palencia, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora, Guadalajara, Barcelona, Ourense, Murcia, Navarra, La Rioja, Alicante y Valencia.



Las máximas temperaturas se alcanzarán en la campiña sevillana, en la campiña cordobesa y el Valle del Guadalquivir de Jaén, donde los termómetros alcanzarán los 43 grados centígrados, pudiendo llegar a los 44 grados en momentos puntuales.



Así, las temperaturas podrán subir algo más en la Península y Baleares, de forma más notable en el extremo norte peninsular. Asimismo, se superarán los 35 grados en amplias zonas de la mitad sur, nordeste y meseta norte, llegando a los 40 grados en los valles del Guadalquivir y del Guadiana. Por el contrario, descenderán en Galicia, Castilla y León, Extremadura y Huelva.



Además, habrá intervalos nubosos en Galicia y el área cantábrica, mientras que en el resto de la Península y Baleares, los cielos estarán poco nubosos al principio de la jornada con intervalos de nubes altas, pero con nubosidad de evolución diurna en el norte, centro y montañas del sureste peninsular, sin descartar algunos chubascos y tormentas aislados más probables en zonas de montaña. En Canarias, habrá intervalos nubosos en el norte de las islas.



Además, no se descarta algún banco de niebla matinal en el interior de Galicia y del Cantábrico, y se espera también calima en el sur de la Península, Ceuta y Melilla. En cuanto al viento, soplará del nordeste en Galicia, de levante en el Estrecho, del norte en Canarias, y de dirección variable en el resto.