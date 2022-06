Incompetencia y falta de planificación de la Junta de Page en la escolarización en primero de la ESO en Guadalajara

martes 14 de junio de 2022 , 07:00h

Hace unos días los medios de comunicación y redes sociales se hacían eco del MALESTAR y PREOCUPACIÓN de un buen número de familias residentes en la zona de “Aguas Vivas” de Guadalajara a las que en el proceso de escolarización para el alumnado de primero de la ESO se les había asignado provisionalmente Institutos FUERA de su zona y LEJOS de su residencia, incluso en algunos casos ni siquiera se les ha asignado centro aún habiendo incluido hasta cuatro Institutos en su lista de preferencias.



Al hilo de dicha preocupación, el Delegado de Educación de la JCCM en Guadalajara convocó una rueda de prensa en la que manifestó, en síntesis, que no era cierto que no se les hubiera asignado un Instituto de los solicitados y que la asignación... era provisional.



Pues bien, el pasado 8 de junio se mantuvo una reunión entre representantes de dichas familias y personal de la Delegación de Educación en Guadalajara. A dicha reunión NO ASISTIÓ el Delegado de Educación, quién ha preferido NO DAR EXPLICACIONES en persona a las familias y remitir a su personal técnico, a quiénes, por otra parte, las familias agradecieron su atención.



Desde la Delegación de Educación se esgrime que el alumnado va a contar con plaza dentro de la localidad, única obligación que desde un punto de vista legal es exigible.



El resto de las cuestiones se difiere al momento en que se produzcan las asignaciones definitivas de las plazas. Lo que sí han dejado claro a los representantes de las familias afectadas de Guadalajara es que NO se contempla la apertura de nuevas líneas en los Institutos MÁS DEMANDADOS de la zona, esto es, el Aguas Vías y el José Luis Sampedro, solución que SÍ se ha llevado a cabo en cursos pasados.



Esta alternativa no se encuentra sobre la mesa. La excusa para dicha negativa se ciñe, fundamentalmente, en la “falta de espacio”. Sobre este particular, los representantes de las familias de Guadalajara han mostrado su SORPRESA cuando desde Educación se ha puesto en marcha programas de grado medio de Formación Profesional que se ubican en los Institutos anteriormente citados. Con ello, se dota de prioridad a la educación no obligatoria sobre la que sí lo es, mandando fuera de su zona y lejos de su domicilio a niños y niñas de 11 y 12 años de edad.



Parece que si existe espacio físico para albergar esos grados medios, que NO SON OBLIGATORIOS, con más motivo se debería de priorizar para que tuvieran cabida el alumnado afectado por este grave problema, en el que la escolarización SÍ ES OBLIGATORIA.



Las familias han trasladado su preocupación por el hecho de que a sus hijos e hijas se les asignen Institutos fuera de su zona con ausencia de transporte, dificultades de conciliación, desarraigo social respecto a sus actuales compañeros, etc. Las alternativas que se facilitan desde la Delegación de Educación son paciencia; transporte público o en los casos en que el autobús urbano no pase por su domicilio que las familias contraten a personas que puedan llevar y recoger a sus hijos e hijas del instituto.



Es evidente que nos encontramos ante una falta de planificación e incompetencia de la Junta de Page en Guadalajara pues el problema no es actual, sino que se viene repitiendo todos los años. Las familias de Guadalajara preocupadas e indignadas por esta dejación de funciones por parte de la Junta de Page en Guadalajara han indicado al personal de Educación su preocupación por la AUSENCIA DE RESPUESTA INSTITUCIONAL, así como que NO van a ser complacientes con la ausencia de soluciones acordes a este grave problema que sufren numerosas familias de Guadalajara.