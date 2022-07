Las temperaturas oscilarán este sábado en Sigüenza entre 15°C y 35°C, el cielo estará despejado, el viento será moderado con una velocidad de 27 km/h y de dirección suroeste

Todavía más calor este sábado en Guadalajara que sigue en ALERTA por ALTAS TEMPERATURAS con 23ºC de mínima y 39ºC de máxima

El tiempo en Guadalajara para este sábado es de 23ºC de mínima y 39ºC de máxima con un 2% de nubes. El viento será moderado con una velocidad de 21 km/h y de dirección suroeste

sábado 23 de julio de 2022 , 07:25h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este sábado en Castilla-La Mancha, cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes de evolución en el sudeste.



Las temperaturas seguirán sin cambios o con cambios ligeros. El viento soplará flojo variable, predominando el sur o suroeste, con intervalos más intensos durante las horas centrales.



Las temperaturas oscilarán entre los 22 y los 39ºC en Albacete, 23 y 40ºC en Ciudad Real, 21 y 38ºC en Cuenca, 23 y 39ºC en Guadalajara y entre 22 y 41ºC en Toledo.



Regresa el calor intenso con hasta 43 grados el algunas zonas de España para el puente de Santiago.-



España afronta un fin de semana bastante caluroso, especialmente en puntos de Andalucía, Extremadura, valle del Tajo y del Ebro e interior peninsular, según ha avanzado Ricardo Torrijo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que ha destacado que este viernes ya se vive una situación de avisos naranjas y amarillos muy importantes.



Episodio de calor



El propio Torrijo ha explicado que, aunque hay zonas en las que los pronósticos anuncian máximas por encima de los 40 grados, todavía no se considera la emisión de una nueva ola de calor, dice que España se sitúa "en la frontera" de un nuevo episodio de valor que se está evaluando, de momento no se da la excepcionalidad ni la gran duración del episodio de calor que se vivió la semana pasada.



Aviso naranja en seis comunidades



Meteorología ha activado para este viernes el aviso naranja (que conlleva riesgo importante) por temperaturas entre los 37 y los 41 grados en seis comunidades del interior, noreste y suroeste peninsular, que son: Andalucía, Aragón, Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y Cataluña. En Galicia y el área Cantábrica las temperaturas bajan este viernes: A Coruña no pasará de una máxima de 21 grados, Vitoria de 22 grados y Santander se quedará en unos 23 grados.



Noches tropicales



Para esta noche, se espera que sean "noches tropicales", que se dan cuando la mínima no baja de los 20 grados o "noches tórridas", cuando el termómetro marca temperaturas mínimas iguales o por encima de los 25 grados. Madrid, Toledo y Jaén marcarán de madrugada 25 grados, 24 grados en Ciudad Real y Barcelona y 23 grados en Guadalajara.



Previsión para sábado y domingo



Para este sábado, continúan los avisos naranja por altas temperaturas en Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, mientras que en las comunidades de Castilla y León, las Islas Baleares, Aragón, Madrid, Cataluña y Murcia se mantiene el nivel amarillo por calor entre los 36 y los 38 grados.



El domingo, el calor seguirá latente en Andalucía, Cataluña y Aragón con los termómetros marcando por encima de los 40 grados y hasta los 43 grados, sobre todo en las provincias de Córdoba, Sevilla, Huelva y Jaén. Mientras tanto, en las Islas Canarias y durante el fin de semana, continuará el tiempo estable, con vientos alisios que en general serán moderados y algunos intervalos nubosos en el norte de las islas.



Para la próxima semana, las temperaturas tenderán a bajar en general, sobre todo durante la primera mitad de la semana e irán normalizándose de manera progresiva con valores más aproximados a los propios de la época del año explican desde Aemet.