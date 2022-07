Las temperaturas oscilarán este viernes en Sigüenza entre 17°C y 33°C, el cielo estará parcialmente nuboso, el viento será regular con una velocidad de 29 km/h y de dirección nordeste

Más calor este último viernes de julio en Guadalajara con 19ºC de mínima y 37ºC de máxima

El tiempo en Guadalajara para este viernes es de 19ºC de mínima y 37ºC de máxima con un 3% de nubes. El viento será flojo con una velocidad de 17 km/h y de dirección suroeste

viernes 29 de julio de 2022 , 06:48h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este viernes en Castilla-La Mancha, cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas en el sureste de madrugada y nubosidad de evolución en las sierras del noreste y sureste; sin descartarse brumas y bancos de niebla matinales en el extremo suroriental.



Habrá probables chubascos acompañados de tormenta en el sureste de Albacete por la tarde. Las temperaturas no experimentarán cambios o tendrán cambios ligeros, predominando los ascensos en las máximas.



Soplará viento flojo variable que tiende a sur y suroeste durante las horas centrales, y a componente este, más intenso, en la mitad oriental al final del día.



Las temperaturas oscilarán entre los 21 y los 40ºCs en Albacete, 23 y 38ºC en Ciudad Real, 20 y 36ºC en Cuenca, 19 y 37ºC en Guadalajara y entre 24 y 39ºC en Toledo.



Altas temperaturas, lluvias, viento y tormentas ponen este viernes en riesgo a una decena de provincias en España.-



Altas temperaturas, lluvias, viento y tormentas pondrán este viernes en riesgo a una decena de provincias en una jornada marcada por las máximas elevadas en el interior de la mitad sur peninsular y probables chubascos y tormentas fuertes en el nordeste, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).



En concreto, el calor activará los avisos en Madrid, Extremadura, Andalucía (Córdoba, Granada, Jaén, Málaga, Sevilla), Castilla-La Mancha, Castilla y León (Ávila, Salamanca), Islas Baleares (Mallorca) y Comunidad Valenciana (Valencia), mientras que por tormentas y precipitaciones se activarán en Aragón, Navarra, Cataluña (Barcelona, Girona, Lérida) y Comunidad Valenciana (Castellón). En Canarias, los fenómenos costeros activarán los avisos en Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife.



Así, este viernes, en el norte de Navarra y de Aragón, se esperan cielos nubosos o cubiertos con chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes durante la madrugada y parte de la mañana, remitiendo después.



Durante la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en el centro y este peninsular, con chubascos y tormentas en Aragón, Cataluña y norte de la Comunidad Valenciana que serán más probables en Pirineos y la Ibérica oriental.



No se descarta algún chubasco o tormenta aislada en las montañas del sureste. En el área cantábrica, abundante nubosidad baja y probables precipitaciones débiles durante todo el día. En buena parte del tercio oriental peninsular habrá intervalos de nubes bajas matinales.



Predominarán cielos poco nubosos o despejados en el resto de la Península, aunque en el entorno de Alborán puede haber algunos intervalos de nubes medias y altas. En Canarias, los cielos estarán nubosos en el norte de las islas, con probables lluvias débiles en las de mayor relieve.



No se descarta calima en las islas orientales del archipiélago canario, Baleares y Melilla. No se descartan brumas o estratos matinales en la Cantábrica y montañas del este peninsular.



Las temperaturas máximas irán en ascenso en el suroeste de Galicia y del interior de Cataluña, y en descenso en el nordeste de la meseta Norte, Pirineo occidental y Ebro medio y alto, con pocos cambios en el resto. Las mínimas irán en ascenso en el Guadalquivir y en la mayor parte del tercio norte.



Se esperan alisios en Canarias, con intervalos de intensidad fuerte en los canales entre islas. Predominio de vientos de componente norte en la mitad norte peninsular, flojos en general en el resto, de componente oeste en el cuadrante suroeste y de componente este en la fachada oriental y en Baleares.