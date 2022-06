El PP denuncia que Page se NIEGA “a que se investigue la gestión de las compras y la administración de los recursos de la Junta de Comunidades durante la pandemia”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 10 de junio de 2022 , 13:08h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La secretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha censurado hoy la actitud soberbia del presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page, que volvió a ponerse ayer de manifiesto en el Pleno de las Cortes regionales, al negarse “a que se investigue la gestión de las compras y la administración de los recursos de la Junta de Comunidades durante la pandemia”, “impidiendo así que los ciudadanos sepan la verdad”.



Así lo ha denunciado en rueda de prensa en Toledo, donde ha recordado que el PP registró una iniciativa en el parlamento regional, que se debatió ayer, para llevar a cabo una auditoría independiente de la gestión que se ha realizado en Castilla-La Mancha de los recursos materiales y humanos con los que se ha contado en la gestión que ha realizado el Gobierno de Page.



“Ayer pudimos constatar de nuevo que Page es un muy mal gestor”, ha remarcado Agudo, quien ha incidido en que “de nuevo la soberbia de Page ha impedido que los ciudadanos sepan la verdad, que conozcan qué ha pasado en esta región durante la pandemia, cómo se han gestionado los recursos, qué se ha comprado y a quién, cuánto se ha pagado, por qué ha habido tanta incongruencia en los protocolos sanitarios y qué ocurrió en las primeras semanas en las residencias de Castilla-La Mancha”.



Resultados de la nefasta gestión de Page en la pandemia



En este sentido, ha asegurado que, pese a que Page no quiera dar explicaciones, “los resultados de su nefasta gestión y de todo su gobierno sí los conocemos”, que han hecho que en estos momentos sea Castilla-La Mancha la tercera comunidad en cuanto al índice de mortalidad, con 7.357 fallecidos por Covid-19, según las propias cifras del Gobierno del PSOE, “que como saben no cuadran con las de TSJ”, ha recordado.



Asimismo, ha recalcado que CLM es la primera comunidad autónoma en cuanto a tasa de letalidad, “lo que significa que entre todos los contagios habidos en CLM por Covid-19 hemos sido la región donde más fallecidos ha habido”. “Todo ello sumado a los retrasos y al colapso absoluto que ha habido durante todo este tiempo y que actualmente sigue habiendo en la Atención Primaria, consecuencia de la falta de inversión pública en la sanidad de esta tierra”, ha añadido.



Gran labor de los profesionales sanitarios de Castilla-La Mancha



En este sentido, la secretaria general del PP de la región ha puesto en valor “la gran labor realizada por los profesionales sanitarios, en los peores momentos, sin medios ni recursos adecuados, jugándose su vida para salvar la de los demás, en primera línea y abandonados por el Gobierno de Castilla-La Mancha”.



Por todo ello, ha reiterado la petición “para que se esclarezca lo ocurrido, porque los que se han marchado y sus familias merecen la verdad” y se ha preguntado “por qué Page tiene miedo a que se sepa lo que ha ocurrido”, apuntando a que tal vez “le da vergüenza que todo el mundo se entere de que es un muy mal gestor, aunque ya los castellanomanchegos saben que tenemos al peor presidente y el que peor gestiona”.



Por último, se ha referido a la falta de convocatoria por parte del presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha de la Comisión No Permanente de Estudio, que se creo durante los primeros meses de pandemia y que se convocó por última vez en noviembre de 2020. “Algo vergonzoso y que vuelve a poner de manifiesto esa soberbia de Page, que pasará a la historia como el presidente que insultó y mintió a los ciudadanos en el peor momento de los últimos 40 años de la historia de Castilla-La Mancha”.