Todavía más calor este martes en Guadalajara con 16ºC de mínima y 32ºC de máxima

El tiempo en Guadalajara para este martes es de 16ºC de mínima y 32ºC de máxima con un 9% de nubes. El viento será flojo con una velocidad de 13 km/h y de dirección suroeste

martes 07 de junio de 2022 , 07:15h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este martes en Castilla-La Mancha, cielo poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas.



Las temperaturas irán en ligero ascenso y el viento soplará flojo de componente oeste.



Las temperaturas oscilarán entre los 18 y los 34ºC en Albacete, 18 y 34ºC en Ciudad Real, 13 y 32ºC en Cuenca, 16 y 32ºC en Guadalajara y entre 18 y 34ºC en Toledo.



El ciclón tropical "Alex" traerá de nuevo un calor intenso que convertirá a España en un "horno ibérico".-



La estabilidad atmosférica se instalará esta semana sobre la Península, tras los chubascos del fin de semana, algunos de intensidad torrencial, como en Lugo o Zaragoza. Sin embargo, las temperaturas iniciarán este lunes una escalada gradual que llevará al mercurio a valores propios de pleno verano, según ha pronosticado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).



Según Meteored, será el ciclón tropical 'Alex' el fenómeno que eleve las temperaturas de entre cinco y diez grados centígrados (ºC) por encima de los valores normales para estas fechas. Convertido en ciclón extratropical, se situará entorno a Islandia y las islas británicas hacia el viernes. Será entonces cuando notemos el efecto indirecto del fenómeno, porque "empujará" la dorsal hacia Europa.



De este modo, a partir del jueves o el viernes se alcanzarán los 40ºC en el sur, de tal forma que también se reactivará el horno ibérico que ya actuó el pasado mes de mayo.



El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, ha señalado que en el inicio de la semana solo se espera algún chaparrón aislado en zonas de montaña y en el extremo norte de la Península pero sobre todo destaca las altas temperaturas que se irán alcanzando progresivamente en los próximos días, más concretamente a partir del jueves.



Además, avisa de que el próximo fin de semana se podrán alcanzar los 40ºC en puntos de los valles del Guadiana y Guadalquivir y que las noches serán calurosas a partir del jueves en el Mediterráneo, mitad sur, zona centro y en la cuenca del Ebro.



El portavoz apunta aún con incertidumbre que el episodio de calor podría empezar a terminar a partir del domingo o el lunes, cuando comenzarán a descender los termómetros.



En ese sentido, explica que la causa de este segundo episodio cálido de la primavera está en la influencia de una masa de aire subtropical cálida sumada a la estabilidad atmosférica provocada por las altas presiones que favorecerán que el sol caliente mucho la superficie pues ya en el mes de junio el sol está muy elevado sobre el horizonte lo que hace que seque mucho la superficie y el calor se transmita a las capas bajas de la atmósfera.



Como apenas habrá nubosidad, el sol brillará durante muchas horas, lo que favorece el calentamiento y la estabilidad atmosférica impedirá que el calor se distribuya en las distintas capas de la atmósfera y hay poco movimiento de los vientos. Es por ello que volverá a activarse el horno ibérico, ya que la península "fabrica" su propio calor, según explican desde Meteored.



Al mismo tiempo, añade que en el seno de las altas presiones se producen descensos de aire desde niveles medios y altos de la troposfera a los bajos hacia la superficie y esto produce una compresión de este aire y un calentamiento todavía más intenso.



A todo ello, el próximo fin de semana espera la llegada de aire muy cálido procedente del norte de África, que se sumará al calor que ya habrá entonces en la Península.



En cuanto a las lluvias, solo este lunes se esperan débiles en Galicia, Asturias y otros puntos del extremo norte, mientras que el ambiente estará soleado y con temperaturas en ascenso en toda la Península, menos en el área mediterránea donde descienden.



Evolución del tiempo durante la semana

El martes, Del Campo no descarta alguna lluvia débil en el Cantábrico oriental y por la tarde, algunas tormentas en Pirineos y sistema Ibérico, con algún chubasco disperso y puede haber nieblas costeras en el área mediterránea y polvo en suspensión en Baleares y Melilla, mientras que en el resto del país seguirán los cielos despejados y las temperaturas volverán a subir en el oeste, centro y sur de la Península. No obstante, el martes soplará cierzo y tramontana por lo que los termómetros descenderán ligeramente en el nordeste y Baleares.



Las temperaturas en el interior de Cataluña que superarán los 34ºC, igual que en el tercio sur, como en Córdoba que podrá llegar a 37ºC, igual que Sevilla y Granada.



Respecto al miércoles, el portavoz espera cielos poco nubosos en general aunque llegará un frente atlántico poco activo al norte que podrá dejar algunas lluvias y chubascos que en general serán débiles en el oeste y en el norte de Galicia y no se descarta que lleguen a otros puntos del Cantábrico y Pirineos.



Las temperaturas nocturnas subirán en el oeste de la Península mientras que las diurnas no cambiarán demasiado. De ese modo, espera que el mercurio llegue en Madrid o Zaragoza a 33ºC; a 36ºC o 37ºC en Cuenca, Lérida y Granada. "Los termómetros el miércoles estarán entre 5 y 10ºC por encima de lo normal para esta época en los tercios este y sur de la Península", comenta.



El jueves y el viernes seguirá la estabilidad, con lluvias restringidas al extremo norte y algunas nubes de evolución en el nordeste, con alguna tormenta intensa en el Pirineo aragonés y catalán. En todo caso, Del Campo afirma que "lo más destacado será que apretará el calor" con temperaturas que ambos días subirán de forma generalizada, sobre todo en el interior de la Península.



El jueves pasarán de 34 o 35ºC en buena parte del nordeste, centro y sur y el viernes también en la meseta Norte, en el interior de Baleares. Ese día rozarán o alcanzarán los 40ºC en puntos de los valles del Guadiana y del Guadalquivir, como en Badajoz o Córdoba; tendrán unos 37 o 38ºC en Toledo o Ciudad Real y unos 36ºC en Madrid. Por la noche, las temperaturas no bajarán de 20ºC en el Mediterráneo, Baleares, mitad sur y zona centro.



De esta situación de calor intenso solo se librará el área cantábrica, donde incluso tendrán un ambiente "fresco" para la época, con máximas de 20ºC en Santander o San Sebastián.



Previsión para el fin de semana



El sábado y el domingo también serán muy calurosos, con temperaturas que subirán en el norte y el oeste, de modo que pasarán de 35ºC en buena parte del interior peninsular; llegarán a 40ºC en los valles del Guadiana y del Guadalquivir. Las noches tropicales seguirán en el Mediterráneo, centro, sur de la Península y pueden producirse algunos chubascos tormentosos en el tercio oeste.



El descenso térmico comenzará el lunes, sobre todo en la mitad occidental, aunque seguirá haciendo calor intenso en el este y en Balares.



En cuanto a Canarias, el portavoz de la AEMET ha pronosticado que también subirán las temperaturas durante los próximos días de modo que en el sur de las islas se pueden superar los 30 o 32ºC y el archipiélago tendrá cielos en general poco nubosos salpicados por algunas nubes en el norte de las islas de mayor relieve. También llegará polvo en suspensión que dará lugar a calima que enturbiará los cielos, reducirá la visibilidad y empeorará la calidad del aire.