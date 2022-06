Núñez anuncia una Ley de Simplificación Burocrática: “No puede ser que un autónomo pase más tiempo en la ventanilla que en su negocio”

sábado 04 de junio de 2022 , 19:03h

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha anunciado hoy que, cuando sea el presidente de esta tierra en 2023, pondrá en marcha en el primer periodo de sesiones, una Ley de Simplificación Burocrática: “No puede ser que un autónomo pase más tiempo en la ventanilla que trabajando en su negocio”.



Así se ha pronunciado Núñez, en Miguel Esteban (Toledo), en la clausura del acto organizado por el PP-CLM “Autónomos, el motor de Castilla-La Mancha”, donde ha recalcado la necesidad de que se reduzcan los trámites burocráticos para que los autónomos no tengan que estar más pendientes de “rellenar formularios o atendiendo cuestionarios” que su actividad productiva.



En este sentido, ha denunciado que los Gobiernos socialistas están provocando que los autónomos tengan que pasar más tiempo “en la ventanilla” que en sus puestos de trabajo. “Esto no puede seguir así, no podemos aburrirles con papeleo y documentación”. “Esto supone un perjuicio muy grave”.



Por eso, Núñez quiere reducir por ley los trámites burocráticos para que las ayudas lleguen de manera íntegra y directa a los autónomos y pymes de la región.



Además, ha lamentado que Castilla-La Mancha está ejecutando solo el 40 por ciento de las ayudas que nos llegan de Europa ante la incapacidad de Page de gestionar los fondos europeos.



“No vale con ser simpático y dar anuncios. Hay que saber gestionar y gestionar bien”, ha apuntado el presidente del PP-CLM.



El principal problema de los autónomos es que los Gobiernos socialistas no cree en ellos”



Además de esto, ha asegurado que hoy, el principal problema que tienen los autónomos de nuestro país y de nuestra región es que los Gobiernos socialistas “no creen en el trabajo del autónomo y que, por eso, les ataca permanentemente”.



“El modelo productivo del PSOE no pasa por los autónomos”, y, cuando tu Gobierno no cree en tu modelo productivo y se dedica a atacarte es imposible que ese modelo productivo pueda salir adelante”, ha indicado.



Ante esta situación, Núñez ha insistido en la necesidad de “extrapolar” a Castilla-La Mancha el modelo económico de las comunidades gobernadas por el PP y la urgencia de poner en marcha medidas para favorecer a los autónomos de nuestra región.



Medidas que el PP-CLM presentará en los próximos días en las Cortes Regionales como un paquete de agudas para autónomos, aplicables al 100 por cien, de manera directa e inmediata.



Además, estas ayudas pasan por poner en marcha subvenciones para pagar los intereses de los préstamos que se han solicitado durante la pandemia y que ahora ·les cuesta devolver” y ayudas directas de liquidez para los autónomos tengan riesgo cero de entrar en quiebra por impagos.



También, sigue apostando por destinar el 50 por ciento del dinero del Plan de Empleo de los ayuntamientos para que los autónomos puedan contratar trabajadores y ayudas directas de hasta 2.500 euros para aquellos autónomos que se quieran incorpora al mercado laboral y de hasta 3.500 euros para municipios menores de 5 mil habitantes, mujeres, jóvenes y mayores de 45 años.