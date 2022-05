Exhibición de Fernando Zorrilla y Natalia Castro en el XIII Triatlón de Pareja

domingo 29 de mayo de 2022 , 19:41h

La prueba contó con un alto nivel deportivo y un alto nivel organizativo en un escenario incomparable para la práctica del triatlón, como es el azud de Pareja y el entorno de la villa alcarreña, confirmando que el municipio es un referente nacional en el ámbito de este deporte, cuya práctica cuenta con el impulso firme del Ayuntamiento.

Pareja. 29 de mayo de 2022. Cumpliendo con los pronósticos, el actual campeón de España de triatlón de media distancia, el zaragozano Fernando Zorrilla (Stadium Casablanca Mapei) , se impuso en el Triatlón de Pareja, que, por fin, después de su suspensión por la pandemia desde el año 2019, recuperaba ayer su XIII edición. En féminas lo hizo una estratosférica Natalia Castro (AD Náutico Narón), cuyo tiempo fue el octavo mejor de todos los participantes.

Puntual, a las 17 horas, con una temperatura del agua de 20 grados, y 31 grados centígrados en la orilla, la concejala de Deportes, Beatriz Martínez, daba la salida, en el dique del azud, a la prueba, triatlón en modalidad olímpica, con un intervalo de 5 minutos entre la puesta en acción masculina y femenina. "Hemos vivido un alto nivel deportivo y un alto nivel organizativo en un escenario incomparable para la práctica del triatlón, como es el azud de Pareja, confirmando que nuestro municipio es un referente nacional en el ámbito de este deporte, y que cuenta con el impulso firme de este Ayuntamiento”, afirmaba ayer Javier del Río, alcalde de Pareja, al término de la prueba.

La inscripción se había cerrado el pasado 21 de mayo con el cupo máximo previsto de 250 triatletas. “Después de la pandemia, teníamos dudas sobre cuál iba a ser la respuesta de los deportistas. Volver a organizar una prueba, siempre cuesta. Pero las dudas se vieron disipadas muy pronto. Había muchas ganas de volver a la normalidad y de disfrutar del triatlón, y eso se notó ayer, un día en el que vivimos una gran fiesta deportiva”, dice Nacho Rodríguez, director de carrera y responsable de la organización por parte del Club Triatlón Guadalajara.

Así, al filo de las siete de la tarde, cuando llegaban a meta los primeros, el circuito de atletismo del azud se llenaba de triatletas compitiendo y de público animando, con equipos, como Marlins Triatlón Madrid o el Club Triatlón Marchamalo, que habían montado su carpa en el azud.

La edición de ayer fue una de las de mayor nivel deportivo de cuantas se han disputado hasta la fecha, con récord absoluto femenino desde que el triatlón se disputa sin drafting, es decir, que no está permitido rodar en la estela de otro atleta o de un vehículo durante el segmento ciclista de la competición. En el agua, el grupo Sub 23 de Marlins se encargó de animar la competición. El primero en salir del azud fue Nico Corregidor, seguido a menos de un minuto por otro grupo de cuatro nadadores, del que formaban parte Ander Michelena, Nacho Gálvez, Pablo Fernández y Mario Sánchez.

Fernando Zorrilla salía del azud a poco más de minuto y medio de los primeros. Sin embargo, en el segmento de bicicleta, dio un auténtico recital de poderío. En el ecuador de la prueba, a la altura de La Puerta, ya había tomado el mando de la carrera. “Mi estrategia pasaba por intentar coger el primer puesto en la bici cuanto antes, como así ha sido”, declaraba ayer en una entrevista al final de la prueba. Así, en los 20 kilómetros de vuelta sobre las dos ruedas, el zaragozano aún fue metiéndole tiempo a Corregidor, para administrar después su ventaja en la carrera pedestre. Zorrilla venció con un magnífico crono de 1h. 52´ 46”, dos minutos menos que los que empleó para ganar también en idénticos escenario y recorrido en 2019. Entonces, su victoria fue una sorpresa. Ayer, era lo esperado. No en vano, Zorrilla está completando una gran temporada, habiéndose proclamado subcampeón de España en triatlón de invierno, firmado una estupenda temporada en duatlón, hasta la fecha, y habiéndose proclamado, en Pamplona, campeón de España de triatlón de media distancia. “No me lo creo lo que estoy haciendo”, declaraba modesto en meta, puesto que el campeón no se dedica en exclusiva al deporte.

Regidor (Marlins Triatlón Madrid), Michelena (Marlins Triatlón Madrid), Gálvez (Cidade de Lugo Fluvial) y Fernández (Triatlón Tres Cantos) dieron un magnífico espectáculo en la lucha por el segundo puesto, en el que Regidor hizo valer su capacidad en el 10.000 -en la última San Silvestre vallecana acreditó un soberbio 29´46”-, con un tiempo final de 1h. 55´ 14”. Tercero fue Nacho Gálvez, con 1h. 57´ 18”. Regidor también hizo segundo en 2019, y también ha mejorado su registro en 2022, en algo más de un minuto.

En chicas, Natalia Castro no dio opción a sus rivales. Especialista en natación, aunque ahora se siente igual de fuerte en los tres segmentos, la de ayer fue su primera participación no sólo en el triatlón de Pareja, sino también en uno de distancia olímpica. Estudiante de Enfermería cuyas prácticas combina con los entrenamientos, “estoy preparando el Campeonato de España de distancia olímpica, donde espero obtener el pase para el Campeonato del Mundo Sub 23”, explicaba la vencedora. La experiencia no pudo salirle mejor. “Me gustó la organización y el lugar, que me habían recomendado triatletas madrileños. Pese a correr sin drafting y al calor, que hacen la carrera siempre más dura, y pese a ser mi primer triatlón olímpico, todo salió perfecto”, añadía. Castro no tuvo rival. Se impuso con un tiempo de 2h. 03´ 54”. sacándole más de 7´ a la segunda, Marta Borbón 2h. 11´ 09”. Tercera fue Isabel González (Marlins Triatlón Madrid), con 2h. 19´ 47”. Por equipos, tanto en categoría femenina como en masculina, el vencedor fue Marlins Triatlón Madrid. Al término de la prueba, tenía lugar la entrega de trofeos en la que estuvieron presentes el alcalde de Pareja, Javier del Río, el teniente de alcalde, Ricardo Fernández, y la concejala de Deportes, Beatriz Martínez.

La carrera transcurrió sin ningún incidente, salvo las ampollas en los pies propiciadas por el calor, que atendieron los sanitarios. El director de la carrera, Nacho Rodríguez, daba las gracias al Ayuntamiento de Pareja, “que siempre se vuelca con la prueba, cediendo las instalaciones y manteniéndolas en perfecto estado para el desarrollo de la carrera, con los premios y con la aportación de voluntarios como Agustín Alegre”, a la Guardia Civil y a Protección Civil de Guadalajara, además de a los patrocinadores, como Gesfrio, PuntoCar o Deportes Juypa, que hacen posible la logística de la carrera.