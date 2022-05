AIKE muy crítico ante una modificación de crédito, fruto de la FALTA DE PLANIFICACIÓN de los socialistas de Rojo y Cs en el ayuntamiento de Guadalajara

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 24 de mayo de 2022 , 18:57h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

En el Pleno Extraordinario celebrado este martes también se han aprobado bonificaciones del impuesto de construcciones para desarrollos en el Casco, proponiendo desde la formación municipalista que se trabaje desde ya mismo en la firma de un Convenio de Promoción Turística que permita visitar los restos arqueológicos aparecidos bajo el antiguo caserón de los Solano.



Este martes se ha celebrado un Pleno Extraordinario con cuatro puntos del Orden del Día en el que principalmente se debatía una modificación de crédito de cuatro millones de euros para aumentar gastos y generar algunos nuevos en aplicaciones presupuestarias con cargo al remanente de Tesorería para gastos generales del Ayuntamiento de Guadalajara.



La formación municipalista, a través de su portavoz ha ido desgranando una a una todas las razones por las que no podían votar a favor de “una modificación presupuestaria que no deja clara en la documentación obrante en el expediente si es más bien fruto de necesidades reales o de au-mentar gasto para emplear el remanente existente”, según Riendas. “Porque parece surgida más de la falta de planificación en inversiones y la carencia de previsión a la hora de dotar partidas en el Presupuesto aprobado en enero para este año, que de modificaciones fundamentadas desde un punto de vista económico y financiero real”, explicaba el concejal municipalista.



El edil insistía en repetir, “como venimos diciendo todos los años que se ha tramitado el Presupuesto, que esto no pasaría si tuviéramos un Plan de Contratación que se presentase todos los años. Aumentamos ahora partidas en Cultura, Educación, Mayores y Ayudas Sociales que clara-mente se sabía hace meses que serían necesarias, y además, traen una modificación con informes técnicos que afirman rotundamente que no se cumpliría la regla de gasto en caso de materializar-se el presupuesto, y en donde también se pone de manifiesto que hay dudas que evidencian la imposibilidad de materializar muchos de los ingresos que soportarían tanto gasto en este ejercicio”.



Riendas ha recordado que “Aike ha sido el grupo que más veces a votado a favor modificaciones presupuestarias e incluso algún Presupuesto dentro de su política de oposición responsable siem-pre por y para Guadalajara, pero hoy nos lo ponen difícil. No se piensen que por aumentar dos millones de euros en Cultura y Servicios Sociales ahora, vayamos a votar a favor. Somos oposición constructiva, y eso implica ser responsable y evitar demagogias de bombo y platillo electoralistas” aseveraba Riendas antes de abstenerse en la votación por dicha razón.



DÍA HISTÓRICO PARA MONITORES DEPORTIVOS Y SOCORRISTAS MUNICIPALES.



Otro de los puntos del orden del día ha sido especial según recordaba el concejal de Aike -A Guadalajara hay que quererla -, cuando se ha referido a la modificación de la Plantilla que se ha aprobado por unanimidad de todos los grupos a excepción del grupo VOX, “Hoy es un día grande y especial para el personal que desarrolla en este Ayuntamiento su labor como Monitores Deportivos – Socorristas, se trata de un aumento de horas y funciones que, por fin, atienden a una petición histórica para este Pleno”, recalcaba Riendas.



Finalmente se han tratado dos puntos del orden del día relativos a bonificaciones fiscales del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras a dos promociones que se desarrollan en el Casco, momento en que el concejal municipalista ha animado al equipo de gobierno a aumentar las ayu-das a las reformas que se promuevan en el Casco, “el importe de estas bonificaciones que hoy se aprueban están muy por encima de las ayudas que se dan desde este Ayuntamiento por mantener los edificios del Casco. No sólo hay que apoyar construir en los solares actuales, el deber de cons-ruir, sino que también hay que exigir el deber de mantener a los propietarios de edificios abandonados, y con una buena política de ayudas similar a las bonificaciones existentes para la edificación de obra nueva, quizá también consigamos que se apueste más por el mantenimiento del caserío existente en el Casco, y se cierren ventanas y reparen goteras que únicamente buscan una mayor debilidad del edificio para justificar una posterior ruina y derribo a sus propietarios”, concluía Jorge Riendas.