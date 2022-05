Fundación NIPACE galardonada con 10.000 euros en los Premios INOCENTE 2022

jueves 19 de mayo de 2022 , 12:42h

La Fundación Inocente, Inocente celebró, en la sede de la Fundación Telefónica, el acto de entrega de ayudas a entidades que luchan contra la exclusión social de la infancia en España. Éstas han sido elegidas en la convocatoria de proyectos de 2022 y financiadas gracias a las donaciones de la Gala Inocente, Inocente.



En esta edición se han seleccionado múltiples proyectos a los que se han destinado una importante suma de dinero en ayudas y entre ellos, uno de los proyectos seleccionados ha sido el de Fundación NIPACE para la rehabilitación de niños con parálisis cerebral, de la mano de la presentadora Lorena García, que no solo ha recibido el premio por conseguir los 3.000 votos necesarios, sino que además, ha sido galardonada con el premio especial del jurado de 5.000.-€, por lo que finalmente ha recibido una aportación de 10.000.-€.



El acto, presentado como es habitual por Juanma Iturriaga, contó con la presencia del presidente de la Fundación Inocente, Inocente José Manuel Fernández-Velasco, su directora Cristina Fernández, representantes de RTVE y de la Fundación Telefónica y algunas de las entidades a las que se destinarán las ayudas.



Desde Fundación NIPACE queremos agradecer un año más el galardón a la Fundación Inocente, Inocente y a Telefónica, que colabora desde hace más de quince años con esta causa. Gracias a Lorena García, por ser de nuevo nuestra madrina en estos premios y por su desinteresada colaboración siempre que se necesita. Gracias a Guadalajara, sus gentes e instituciones que, como siempre, se han volcado con nuestra Fundación para ayudarnos a conseguir los votos necesarios y por último y no menos importante, gracias a los medios de comunicación de Guadalajara por ayudarnos a dar difusión a nuestra petición y a todos los proyectos en los que nos embarcamos. Sin todos vosotros, nuestro trabajo no sería posible.



La ayuda recibida será de vital importancia para seguir trabajando por nuestros pequeños con parálisis cerebral.



¡Gracias Inocentes!