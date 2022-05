LA PEOR CARA DEL PSOE : Policías y guardias civiles indignados con Pedro Sánchez por llamarles “piolines”: “Es usted un sinvergüenza”

Consideran que el presidente del Gobierno descalifica con sus palabras a todos los agentes desplazados en Cataluña durante el referéndum independentista del 1-O

miércoles 18 de mayo de 2022 , 17:03h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Este miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha referido a los agentes que fueron enviados a Cataluña para frenar el golpe de Estado independentista de octubre de 2017 como "piolines", un término que también fue utilizado durante meses de forma despectiva por los dirigentes independentistas, debido a que uno de los barcos que utilizaban de alojamiento tenía pintado una gran figura del dibujo animado Piolín.



Los primeros en reaccionar ante las palabras de Sánchez han sido el sindicato mayoritario de la Policía Nacional y la asociación profesional mayoritaria dentro de la Guardia Civil, JUPOL y JUCIL, ambas nacidas hace unos años del movimiento Jusapol, que capitalizó el descontento salarial en ambos cuerpos y protagonizó las movilizaciones más numerosas a favor de la equiparación salarial con los cuerpos policiales autonómicos.



“Señor Sánchez se lo diremos de la forma más educada que creemos, es USTED UN SINVERGÜENZA. NO se puede referir a los garantes del Estado de Derecho y la Constitución como “Piolines” en la Sesión de Control. De esta forma tajante y sin rodeos se manifestaban desde el sindicato mayoritario de la Policía JUPOL. Hay que recordar que el término “piolines” es utilizado de forma despectiva por los independentistas, con el único objeto de mofarse de los agentes allí desplazados.



En palabras del secretario general este sindicato, Aarón Rivero “es inconcebible la falta de respeto continuada que se muestra desde este Gobierno hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y en concreto hacía la Policía Nacional”. Unas críticas que se extienden a Grande-Marlaska, quien lejos de corregir esas palabras intentaba justificarlas. Para JUPOL, “es una vergüenza que el presidente del Gobierno se refiera en estos términos a los garantes del Estado de Derecho, de la Constitución y de la Ley, pero incluso más grave es la pasividad absoluta que nuevamente ha demostrado el ministro del Interior, que una vez más no ha salido en defensa de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía, algo a lo que desgraciadamente ya nos tiene acostumbrados”.



e la situación que vivieron nuestros compañeros en Cataluña con agresiones violentas y el alojamiento penoso que tuvieron sufrir”. Desde un principio, los agentes denunciaron las duras condiciones de habitabilidad, sobre todo teniendo en cuenta que la estancia se prolongó más de lo previsto. Los camarotes eran muy pequeños e incómodos para ser compartidos por varios agentes y la comida, según narraban, no cumplía los estándares de higiene.



“Bochornosa humillación”



También han mostrado su malestar desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ante lo califican de “bochornosa humillación”. Desde esta organización exigen “la rectificación inmediata y explicaciones al Presiente del Gobierno por referirse al «envío de piolines» en momentos donde estaba en juego la integridad territorial de España”. En este sentido, destacan que tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional “merecen reconocimiento institucional”.



Desde la asociación “Una Policía para el siglo XXI”, tachan de “miserable” al jefe del Ejecutivo y le recuerdan su “desprecio” por los hombres y mujeres que defienden la democracia.sanchez