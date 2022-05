FADETA concede una ayuda Leader de casi 95.000 euros para la creación de una vivienda tutelada en Cifuentes

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 17 de mayo de 2022 , 18:20h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La Junta Directiva de la Federación de Asociaciones para el Desarrollo Territorial del Tajo-Tajuña (FADETA) aprobó en su última sesión el expediente para la construcción de una vivienda tutelada comarcal en el municipio de Cifuentes promovida por el consistorio de dicha localidad.



En concreto, FADETA ha concedido una ayuda Leader consistente en 94.582,70 euros, lo que supone el 90% de la inversión total a realizar, que asciende a 105.091,89 euros.



El presidente de FADETA, Jesús Ortega, ha recordado la importancia de este tipo de proyectos no productivos que “garantizan la prestación de servicios básicos a la población, y por tanto, contribuyen a fijar población en el medio rural en general y en nuestra comarca en particular, porque la gente quiere vivir en lugares tranquilos, en contacto con la naturaleza pero sin renunciar a los servicios e infraestructuras más necesarios”.



En este sentido, ha apuntado que “contar con viviendas tuteladas para personas mayores es básico en el medio rural, puesto que gran parte de su población es envejecida y necesita saber que cuenta con todos los medios para recibir la atención que merecen y que no tengan que abandonar sus pueblos en esta etapa de su vida”.



Del mismo modo, la junta directiva aprobó la certificación de dos expedientes de dos proyectos emprendedores que han recibido ayudas Leader por un importe total de 98.439,35 euros, y que supondrán una inversión en la comarca de 275.052,69 euros. En concreto, se trata de la modernización de una industria metálica y de la modernización de un taller de piedra, ambos en el municipio de Sacedón.



Jesús Ortega ha apuntado que “una de nuestras prioridades es apoyar los proyectos emprendedores porque sabemos que creando empleo, se genera riqueza y oportunidades en nuestros pueblos y es una de las armas más potentes que tenemos para luchar contra la despoblación”. En este sentido, animó a los emprendedores a informarse de las ayudas Leader, a apostar o seguir apostando por el medio rural y a disfrutar de todas las ventajas que ofrece vivir en un pueblo, entre ellas, las deducciones fiscales que este año pueden aplicarse en la declaración de la renta, que pueden llegar hasta el 25%.



En otro orden de cosas, la Junta Directiva también aprobó la convocatoria urgente para la contratación de dos personas para la oficina técnica de FADETA en base al convenio firmado con la Diputación Provincial de Guadalajara por la que la institución provincial ha concedido a cada Grupo de Acción Local de la provincia una ayuda de 100.000 euros para poner en marcha Unidades Técnicas de Gestión que ayuden a los pueblos pequeños en todos los trámites necesarios para acceder a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.



Ortega ha recalcado que “esta ayuda comprende toda la anualidad 2022 y queremos comenzar lo antes posible para que ningún pueblo se quede sin tener acceso a los fondos europeos por falta de personal”.

“Estos fondos son muy importantes y pueden suponer una tabla de salvación para muchos pueblos pequeños”, asegura el presidente de FADETA, quien ha añadido que “vamos a hacer todo lo posible porque buena parte de esos fondos recaigan en proyectos de nuestros pueblos”.