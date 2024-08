FADETA recibe 26 solicitudes para instalar cámaras de vigilancia en municipios y pedanías donde no existían

En total, se instalarán 74 cámaras que supondrán una inversión total de más de 158.000 euros

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 06 de agosto de 2024 , 11:37h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La Federación de Asociaciones para el Desarrollo Territorial del Tajo-Tajuña (FADETA) ha recibido un total de 26 solicitudes de ayudas Leader para la instalación de cámaras de videovigilancia en municipios y pedanías donde aún no existían. Estas solicitudes corresponden a la segunda convocatoria de ayudas Leader publicada por FADETA en el marco de la PEPAC 2023-2027.



La inversión total solicitada en los diferentes expedientes asciende a 158.171,20 euros y permitirá la instalación de un total de 74 cámaras, de las cuales, 37 serán de vídeo mientras que las otras 37 serán detectores de matrículas.



Todos los municipios y pedanías de la comarca de FADETA que han solicitado estos sistemas de cámaras de videovigilancia dispondrán de ellas, puesto que no se ha alcanzado el tope máximo de la convocatoria. En esta ocasión, los beneficiarios han sido Peñalver, Cogollor, Archilla, Balconete, Castilmimbre,

Fuentes de La Alcarria, Hontanares, Olmeda del Extremo, Valdesaz, Villaviciosa de Tajuña, Yela, Cívica, Pajares, Centenera, Romancos, Cifuentes, Sotoca de Tajo, Rugilla, Oter, Gárgoles de Arriba, Val de San García, Carrascosa de Tajo, Huetos, Valdelagua, Ledanca y Viana de Mondéjar / Valdenaya.



Por el momento, de los 41 municipios y 36 pedanías que existen en el territorio de FADETA, tan sólo carecerán de estos sistemas los municipios de Alocén, Alique y Mantiel y las EATIMS Malacuera (de Brihuega) y Moranchel (de Cifuentes), puesto que no han solicitado las ayudas de FADETA ni las que gestiona la Diputación Provincial de Guadalajara para este mismo fin.



El presidente de FADETA, Jesús Ortega, se mostraba muy satisfecho de haber podido atender todas las solicitudes de los municipios y pedanías interesados en esta iniciativa. “Nuestro objetivo era facilitar a los Ayuntamientos ayudas para aumentar la seguridad de nuestros pueblos y lo hemos conseguido”, señala Ortega, quien resaltaba la importancia de “reforzar los servicios en el medio rural para hacerlos aún más atractivos y así conseguir que más personas y empresas den el paso y se instalen en nuestros pueblos”.



Asimismo, apuntaba que “el medio rural no cuenta con efectivos de Policía Local, Policía Nacional o Guardia Civil permanentemente y con estas cámaras de videovigilancia todos nos sentimos más seguros y protegidos”. En este sentido, señalaba que “no deja de ser un método disuasorio y preventivo, además de que podrá servir de ayuda a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para resolver posibles delitos o controlar siniestros y emergencias que puedan producirse en un momento dado”.



Jesús Ortega también indicaba que “aunque es una inversión costosa que necesita un mantenimiento a lo largo de los años, contaremos con la ayuda de la Diputación de Guadalajara que una vez más ha dado un paso al frente y se ha puesto al lado de los habitantes del medio rural comprometiéndose a hacerse cargo del mantenimiento de estos sistemas”.



FADETA lleva desde 2021 apoyando la instalación de estas cámaras de videovigilancia en el territorio a través de diferentes convocatorias de ayudas. En la pasada programación 2014-2023, un total de 34 municipios y pedanías de la comarca se beneficiaron de estos sistemas de videovigilancia que han supuesto una inversión en el territorio de más de 430.000 euros y han recibido ayudas Leader de la Programación 2014-2023 por valor de 348.000 euros. Con las nuevas incorporaciones, la inversión en seguridad de la comarca ascenderá a 588.000 euros y habrá un total de 236 cámaras ubicadas en diferentes puntos del territorio gracias a las ayudas de FADETA.