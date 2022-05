María Soria Miguel será la nueva concejala del Equipo de Gobierno del ayuntamiento de Cabanillas, en sustitución de Mario Álvarez

martes 17 de mayo de 2022 , 18:16h

La vecina de Cabanillas María Soria Miguel, que compareció en la candidatura del PSOE de Cabanillas del Campo en las últimas Elecciones Locales en el puesto número 11º de la lista, será finalmente la persona que se incorporará al Ayuntamiento como nueva edil del Grupo Socialista, y por tanto como miembro del Equipo de Gobierno Municipal.



María Soria, de 25 años de edad, es estudiante en Derecho y reside en Cabanillas desde su nacimiento. Como curiosidad, cabe reseñar que es nieta de un ex alcalde de la localidad, Jesús Miguel, quien fue primer edil del municipio entre 2003 y 2011.



El Ayuntamiento ha celebrado este martes una sesión plenaria, de carácter extraordinario, en la que se ha validado la dimisión del ya ex edil Mario Álvarez Vázquez, quien como ya se comunicó, presentó carta de renuncia a su acta de concejal el pasado 2 de mayo, por razones estrictamente personales, y ajenas a su gestión en el consistorio. El Pleno ha tomado en cuenta la citada dimisión, y ha aprobado elevar a la Junta Electoral el nombramiento de Soria como nueva edil. La nueva concejala tomará posesión en una próxima sesión plenaria, cuando el citado organismo electoral otorgue su credencial.



En la sesión plenaria, que no tenía más asuntos que tratar que esta dimisión y el nombramiento de sustituta, el alcalde, José García Salinas, ha explicado que los números 9 y 10 de la lista del PSOE (José Alberto Blanco e Isabel Camarma) habían presentado a su vez ante el Registro su decisión de no incorporarse como concejales, por lo que la lista ha corrido esos dos puestos, hasta recaer el nombramiento en María Soria. El dimisionario Mario Álvarez había concurrido como número 8 de la lista socialista.