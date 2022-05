De la Barrera: “ Tenemos dos opciones: hundirnos o no y yo no voy a permitir que nos hundamos”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 16 de mayo de 2022 , 18:53h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Alba cae en casa contra el Nàstic de Tarragona en los últimos minutos tras un partido donde el equipo local ha sido superior. “Hoy era un partido diferente: la primera parte la tuvimos controlada pero con carencia de profundidad y la segunda con ocasiones pero son situaciones con dificultades. Estamos aquí para intentar ayudar al club para subir de categoría. Si no puede ser de manera directa será en playoffs” comentó el mister.



Un partido controlado a priori por los de Rubén de la Barrera pero que no terminaba de culminar con el gol. “Hay más ocasiones que la de Manu. Estamos muy enteros, si no puede ser por la vía directa lo haremos en playoffs. Estamos decepcionados pero si tiene que ser así será así. Tenemos dos opciones: hundirnos o no y yo no voy a permitir hundirnos”.



Una pérdida de tres puntos que ayudaban y colocaban al equipo, de nuevo, en la lucha por el primer puesto. “La situación y la real es que estamos en situación de lograr el ascenso y por eso vamos a pelear. Queremos llegar al objetivo del ascenso y lo vamos a tener. Se han perdido oportunidades pero no se ha perdido la opción de cumplirlo”, finalizó Rubén de la Barrera.