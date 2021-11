El Albacete empata tras una montaña rusa de emociones

domingo 28 de noviembre de 2021

Hasta hoy, el Albacete Balompié no había empatado a domicilio. Una sensación novedosa que no le deja del todo satisfecho, ya que esta noche el cuadro manchego también hizo algo por primera vez este curso: remontar un marcador adverso.



El inicio del Alba fue impetuoso aunque impreciso en el área rival. Los visitantes triangulaban y llegaban a los dominios de Falcón aunque sin precisar. Quien sí lo hizo, en el minuto 20, fue Adrián. El atacante del Sanluqueño se internó en el área e inauguró el electrónico.



Ese traspié no trastocó el plan de nuestro equipo, que siguió buscando el gol mediante el control y la posesión.



Al paso por vestuarios, la plantilla reseteó y salió a por todas. Jordi Sánchez ingresó en el verde y en el minuto 50, con su primer toque, empató el choque. El catalán recogió un despeje de la zaga sanluqueña y mandó la bola a guardar. No se quedó ahí el Albacete, que pocos minutos después se adelantó merced al quinto gol de esta temporada de Manu Fuster. El ’10’ albacetista, que lleva tres tantos en dos partidos, volteó la situación con un elegante golpeo en área pequeña.



De ahí al final el Alba trató de aguantar su ventaja, pero en los minutos finales Caballé igualó de nuevo y enfrió la noche para un Albacete que, pese a la contrariedad, suma de nuevo.



FICHA DE PARTIDO



At. Sanluqueño (2): 1. Falcón; 23. Riego, 3. Javi Duro, 6. Pelón (Miguelete 61´), 11. Oriol; 18. Hassane, 15. Julen (Caballè 70´), 7. Adrián, 19. Toni García (Barrio 61´), 5. Navarro; 22. Canillas



Albacete Balompié (2): Bernabé; Llinares, Djetei, Boyomo, Montes Arce (Gálvez 87´); Rubén M. (Gómez 84´) S. Maestre, Del Pozo (Jordi 46´), Fran Álvarez; Fuster (Johannesson 69´) y Sergi (Nando 71´)



Árbitro: Palencia Caballero, Daniel. Amonestó con tarjeta amarilla a: Djetei, Del Pozo, Montes Arce, Julen, Pelón, Miguelete, Barrio, Adamou, Héctor, Boyomo, Fran Álvarez



Goles: 1-0, Adrián (20´) 1-1, Jordi (50´); 1-2, Fuster (57´); 2-2, Caballé (83´)



Incidencias: Partido disputado en Sanlúcar de Barrameda. Correspondiente a la jornada 14 del grupo II en la Primera RFEF.