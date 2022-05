Muere a los 79 años el periodista Jesús Mariñas

REDACCION

martes 10 de mayo de 2022

Este martes, 10 de mayo, se ha conocido el fallecimiento de Jesús Mariñas, uno de los pioneros de la prensa rosa en España. Colaborador estrella de 'Tómbola' en Canal 9, el gallego no ha superado una larga enfermedad que padecía desde hace años. El periodista tenía 79 años.



El comunicador gallego ha permanecido ingresado en un centro hospitalario durante las últimas semanas, según las imágenes compartidas por su marido, Elio Valderrama. Mariñas fue una de las primeras figuras de la información sobre los famosos en España, haciéndose más conocido aún tras su paso por el programa 'Tómbola' de Radiotelevisión Valenciana, popularizándose sus discusiones con Karmele Marchante.



Fue el propio Valderrama en el que hace pocos días alertaba del verdadero estado de salud del periodista de 79 años. « Se le ve derrotado, su situación es delicada y va de altibajo en altibajo», reconocía justo después de publicar en Instagram la última imagen de Mariñas, acostado en la cama de un hospital a finales del mes de abril.



En octubre de 2021 anunció que padecía cáncer de vejiga, enfermedad que le ha provocado complicaciones durante el último mes. Mariñas no ha podido superar dicha enfermedad. Entonces, él afrontó con valentía la enfermedad. «A mí decir que tengo cáncer es como decir que me voy a morir mañana. Yo soy de otra época y tengo otra mentalidad, me asusta la palabra cáncer. Creo que eso le ocurre, sobre todo, a la gente de mi generación», admitió en declaraciones a la revista Diez Minutos.