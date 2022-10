Alfonso Esteban asegura que Page es un presidente “ahogado en sus propios incumplimientos y mentiras”

lunes 03 de octubre de 2022

El secretario general del Partido Popular de Guadalajara, Alfonso Esteban, ha asegurado que Emiliano García Page utilizará el Debate sobre el Estado de la Región, que tendrá lugar mañana y pasado, “para blanquear su imagen “absolutamente desgastada”. Para Esteban, “estamos ante un presidente agotado y ahogado en sus propios incumplimientos y en sus propias mentiras”.



En esta misma línea, Esteban ha asegurado que es un presidente “lleno de incoherencias”, donde por un lado dice distanciarse de las políticas de Sánchez pero que a la hora de votar en el parlamento nacional los diputados socialistas de Castilla-La Mancha votan a favor sin poner ninguna resistencia.



También ha recordado que fue el primer presidente en abrir las puertas del Gobierno a Podemos siguiendo las instrucciones de su jefe de filas, el señor Sánchez, y un presidente que, hasta el momento, se ha negado a bajar los impuestos a los ciudadanos de esta región. Una iniciativa que lleva reclamando el PP-CLM de Paco Núñez, desde hace un año, y que están llevando en otras comunidades como Madrid, Murcia o Galicia “para aliviar la carga que sufren las familias como consecuencia de la subida de los precios”.



Estos hechos “demuestran lo que es Page” y le reprochado que mañana utilice su intervención “para blanquear su imagen”. El secretario provincial ha enumerado algunos de los anuncios realizados hace justo un año en esta misma cita que “de nuevo no se han realizado”. En concreto, para Esteban, el incumplimiento “más flagrante” es el del Hospital de Guadalajara. Page ha tenido siete años y medio para cumplir una promesa que hizo nada mas asumir su cargo como presidente “y tan solo ha sido capaz de abrir las urgencias en las nuevas dependencias hospitalarias”. Gestión que contrasta con la realizada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que en tan solo ocho meses fue capaz de construir un hospital de pandemias.



El secretario general también ha recordado que el pasado año Page anunció, en el Debate sobre el Estado de la Región, el arreglo integral de la Estación de Autobuses de la capital, “y sigue sin hacerse”, o la iluminación ornamental del puente árabe que no se ha ejecutado, y tampoco en Molina de Aragón se ha instalado la iluminación del Castillo.



Sobre los municipios ribereños, ha recordado que hace escasos días Page decía que se van a invertir 24 millones en los municipios ribereños para mejorar la calidad de vida de sus vecinos, “pero esta cuantía es de los 40 millones que ya prometió, y el convenio sigue sin firmarse”. Es decir que Page “anuncia lo mismo una y otra vez para no obtener ningún resultado”.



Igualmente, se ha referido a las actuaciones en la zona afectada por el desmantelamiento de la central de Zorita para la transición justa de la zona. “En convenio no se ha firmado y seguimos igual”. Sobre los anuncios para las zonas despobladas, el secretario provincial ha tachado las cuantías de “insuficientes” y acerca de la Ley de despoblación ha apuntado que no cuenta con dotación presupuestaria, “y todos sabemos que lo que no está en los presupuestos no existe”.



En definitiva, y después de estos ejemplos, Esteban ha asegurado que “Page es un experto en anunciar inversiones y medidas para la población, pero igual de experto es en incumplirlas”. Después de siete años y medio en el Gobierno “los ciudadanos de esta provincia y de esta región se han dado cuenta que Page es una persona de la que uno no se puede fiar porque incumple todo lo que promete”, ha zanjado.