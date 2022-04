Lamentan la falta de impulso de Page en la lucha contra la despoblación en Castilla-La Mancha

viernes 22 de abril de 2022

El vicesecretario del Reto Demográfico del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Álvaro Vara, ha visitado junto con el diputado provincial, José Ramón Ubiedo, el municipio de Víllora (Cuenca), donde ha mantenido una reunión con alcaldes y representantes de asociaciones de la zona para analizar las principales demandas para el desarrollo de la Comarca de la Serranía de Cuenca.



En este encuentro, Vara ha podido corroborar, tras tres años de legislatura, la ausencia de resultados de la actividad del Comisionado contra la Despoblación en la Serranía de Cuenca, creado por el Gobierno de Emiliano García-Page.



El vicesecretario regional ha indicado, tras la reunión, que la Serranía de Cuenca es una zona con muchas oportunidades, pero que está siendo olvidada tanto por el Gobierno regional, como por el nacional. Ha manifestado que se trata de una zona con gran riqueza natural, situada en un enclave estratégico entre el centro peninsular y el levante, pero que la falta de inversiones no solo es palpable con la eliminación del tren convencional, sino que el abandono es generalizado en todas las infraestructuras de la zona, siendo ejemplo de ello el mal estado en el que se encuentra la carretera CM-2109.



Asimismo, el representante del Partido Popular de Castilla-La Mancha ha manifestado que una vez más, el Gobierno de García-Page no ha actuado con previsión y que una buena medida, sacada de la Comisión de la Despoblación, como es la bajada de IRPF en zonas rurales, no se ha visto completada con una acorde política de comunicación en las zonas urbanas. “Page vuelve a demostrar que no tiene impulso ni capacidad para finalizar los proyectos que se compromete a realizar. A un año de finalizar la legislatura, apenas ha habido resultados en lo que respecta al desarrollo demográfico de Castilla-La Mancha”, señala Vara.



En las próximas semanas, el vicesecretario regional solicitará al Gobierno autonómico un balance de su política contra la despoblación durante estos tres años para, en este último año de legislatura, poder reconducir las múltiples deficiencias que existen en esta materia. Al margen de esto, Álvaro Vara está convencido de que, para frenar el reto de la despoblación, hace falta el liderazgo de una persona con proyecto e impulso político que sea capaz de abordar este problema con reformas de calado que desarrollen las oportunidades de cada rincón de nuestra región. Esa persona, afirma, es el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez.