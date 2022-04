El PP de Guadalajara apuesta “por la escucha activa” de la sociedad civil como eje de su acción política

miércoles 20 de abril de 2022 , 17:44h

El presidente del Partido Popular de Guadalajara, Lucas Castillo, ha subrayado la importancia de conectar directamente con la sociedad civil para conocer de primera “sus problemas e inquietudes y así poder dar respuesta inmediata a sus necesidades”. Así se ha pronunciado el presidente provincial, en la presentación de la Jornada Formativa: Motivación, cultura y deporte, que ha organizado el Partido Popular de Guadalajara y que tendrá lugar el próximo sábado, 23 de abril, durante toda la mañana en el Casino Principal de la calle Mayor en Guadalajara.



Castillo ha explicado que este proyecto nace desde la vicesecretaría de Formación e Ideas, liderada por Armengol Engonga, y la vicesecretaria de Capital, que encabeza Eladio Freijo. “Es indudable que cuando gente con talento se junta y comienza trabaja en pro de un objetivo surgen estas iniciativas como esta que hoy presentamos”.



Esta jornada se compone de cinco mesas temáticas: Comunicación, Publicidad y Marketing; Día Internacional del Libro; Emprendimiento y reemprendimiento; Deportistas de élite y Familia y Juventud, “en la que participarán 21 ponentes de máximo nivel y experiencia”.



A través de este proyecto, se van a dar conocer las opiniones de expertos y técnicos en las distintas materias que se abordan, así como propuestas en positivo de los asistentes “porque el afán del Partido Popular es el de construir y no destruir, y ese es el máximo objetivo de esta jornada”, ha aseverado.



Castillo ha incidido en que la escucha activa debería ser objetivo primordial en el ejercido de la acción política. “Tenemos que escuchar para conocer de primera mano las necesidades y problemas de nuestros vecinos y por ello estas mesas”. Además, ha insistido en que la política es complicada cuando aquellos que la ejercen la hacen complicada como lamentablemente vivimos en la actualidad”.



En este sentido, el presidente provincial ha señalado que las personas que han vivido bajo los gobiernos del Partido Popular, “nos echan de menos, no solo porque hemos gestionado bien, también porque hemos empatizado con sus inquietudes indistintamente de las administraciones en las que hemos gobernando”.



Castillo ha aprovechado esta presentación para invitar a la sociedad civil a participar en cualquiera de las mesas que sean de su interés y ha agradecido, tanto a Engonga como a Freijo, “el enorme esfuerzo” que han realizado para poner en marcha esta acción formativa que se repetirá anualmente.



El PP tiene una clara vocación pública



Por su parte, el vicesecretario de Formación e Ideas, Armengol Engonga, ha asegurado que el Partido Popular “antes, ahora y en el futuro siempre tendrá una clara vocación publica para ofrecer a nuestros vecinos servicios de calidad y mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Prueba de ello, ha dicho, “es este proyecto con el que queremos llegar a la sociedad a través de los ejes de la formación y la cultura”.



Engonga ha subrayado que el Partido Popular de Guadalajara “no necesita estar gobernando para ofrecer proyectos e iniciativas y un gran servicio de calidad a nuestros vecinos, y prueba de ello, “es el gran éxito que van a tener en estas primeras jornadas”.



En las mismas, ha explicado, van a participar representantes y miembros de la sociedad civil en general y representantes de asociaciones culturales o deportivas o personas de otra ideología “a las que le va a unir lo mismo que a nosotros, que es ofrecer a nuestros vecinos unos servicios de calidad, en este caso, enfocado hacia el deporte, la cultura y la motivación que a día de hoy nos hace falta para seguir prosperando”.



Engonga ha subrayado que la formación está siendo un eje importante del Partido a nivel provincial, “porque todos los meses se realizan jornadas dirigidas a simpatizantes y afiliados y con este nuevo proyecto queremos extenderlo para que puedan disfrutarlo los ciudadanosen general.”



El vicesecretario de formación ha apuntado que “no se pretende únicamente que los asistentes puedan escuchar a los ponentes y moderadores que atesoran una gran calidad técnica, sino que puedan aprender y formarse y plasmarlo en su vida personal”.



Jornada Formativa Motivación, cultura y deporte



Esta acción estará compuesta de cinco mesas técnicas moderadas por personalidades ilustres y carismáticas, con una clara vinculación con Guadalajara como son: María Pedro Viejo, actriz nacida en Guadalajara y experta en comunicación desde hace muchos años; Juan Garrido, presidente de la Fundación Siglo Futuro, una de las asociaciones culturales más importantes de la ciudad de Guadalajara; José Miguel Peñas, asesor jurídico y que representa la figura de una persona joven y preparado; y por último Gaspar Diez Jiménez, redactor jefe de deportes de Europa Press.



En la primera mesa sobre Comunicación, Publicidad y Marketing los ponentes serán: Antonio Jiménez, periodista de 13TV, Emilio García Carrasco, periodista y experto en comunicación, Santiago Manuel García, Director de Marketing de la Federación Española de Natación, y David Álvaro García, profesor y experto en marketing.



Los ponentes de la mesa con motivo del Día del Libro son: Juan Manuel de Padre, escritor y columnista, y Carmen Sánchez, autora del libro “Hablamos del suicidio”. En la mesa de emprendimiento y reemprendimiento participarán: Vanessa Garrido, asesora de imagen; Alfonso Santos, CEO Grupo Logístico Santos; Esteban Ramos, presidente de APEDEGU; Eduardo López-Villalta, co-founder en FETÉN; y Ana Polonia, propietaria Tolola.



La cuarta mesa de Deportistas de Élite contará con la participación de: José Javier Hombrados, portero de Balonmano; Emilio Mínguez, deportista Kenpo; Dani Molina, paratraitleta; Javier Llorente, director deportivo Movistar Inter Fútbol Sala; y Ángel González, ex entrenador del Real Madrid de baloncesto. La última mesa de Familia y Juventud contará con Miriam Gutiérrez, campeona de boxeo de peso ligero femenino.