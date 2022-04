El PP exige a Page que ELIMINE de manera inmediata y definitiva el nuevo impuesto al agua "que se ha inventado para castigar aún más los bolsillos de los castellanomanchegos"

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 12 de abril de 2022 , 17:27h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La secretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha exigido hoy a Page que elimine de manera inmediata y definitiva el nuevo impuesto al agua que se ha “inventado” para castigar aún más el bolsillo de los castellanomanchegos.



Así se ha pronunciado Agudo, en rueda de prensa, tras la celebración del Comité de Dirección del PP-CLM, presidido por Paco Núñez, donde ha recordado que “suspender” un impuesto no es lo mismo que “eliminar un impuesto” y que así quedó demostrado la semana pasada en el Comité Ejecutivo de la FEMP donde los alcaldes del PSOE votaron en contra de suprimir este impuesto al agua creado por Page.



En este sentido, ha advertido que, por tanto, los alcaldes socialistas no quieren que se suprima este impuesto al agua, y que Page nos ha engañado a todos los castellanomanchegos porque, en realidad, lo que quiere hacer es suspender temporalmente este tributo y no eliminarlo, y, además, incrementa los cánones de aducción y depuración.



“Page ha engañado a todos los ciudadanos después de que el presidente Paco Núñez anunciara que los alcaldes iban a montar una revolución en el Palacio de Fuensalida para quejarse de este nuevo impuesto que Page se ha inventado y con el que pretende cobrarnos por solo abrir el grifo”, ha indicado.



De esta manera, Agudo ha insistido en que Page ha vuelto a engañar a todos los castellamomanchegos, ya que, de derogación de la Ley de Aguas “nada de nada”, puesto que va a seguir cobrando un impuesto por abrir el grifo y va a cobrar a las familias por poner una lavadora.



Así mismo, ha avisado que el PP-CLM no quiere una suspensión, sino, quiere la eliminación del impuesto al agua que se ha inventado para seguir friendo a impuestos a los castellanomanchegos.



Además, ha recordado que el PP-CLM no quiere que los ayuntamientos se vean obligados a tener que cobrar a sus vecinos por abrir el grifo del agua, y todo ello, sumado a la monstruosa subida de precios que sufren las familias españolas y castellanomanchegas. “No damos crédito a lo que hacen los Gobiernos socialistas. Hoy mismo el precio de la luz sufre un repunte del 45 por ciento y el PSOE sigue permitiendo que las familias se achicharren a impuestos en nuestro país consentido por Page”.



“Si Sánchez sube los impuestos, Page no solo lo consiente, sino que crea nuevos”



Por ello, el PP tiene claro que la solución para que las familias y las empresas no sufran más esta subida de precios es bajar los impuestos como viene planteando el presidente Paco Núñez y que ha sido rechazado por Page y el PSOE en numerosas ocasiones en sede parlamentaria.



Por todo lo anterior, la secretaria general del PP-CLM ha exigido a Page que retire inmediatamente este nuevo impuesto al agua para todos los castellanomanchegos.