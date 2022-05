Lamentan que Page no quiera ayudar a las familias más vulnerables, que son las que peor lo están pasando ante la elevada inflación, la más alta de todo el país

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 02 de mayo de 2022 , 13:41h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Lola Merino, ha denunciado hoy el “negacionismo” de Page a la hora de bajar los impuestos y, ha lamentado, - al mismo tiempo-, su falta de “voluntad” política para explicar su modelo fiscal a los castellanonanchegos.



Así se ha pronunciado Merino, en rueda de prensa, donde ha advertido que Page no “quiere ayudar a las familias de nuestra región con una bajada generalizada de impuestos”, y que, sobre todo no quiere ayudar a las familias más vulnerables que son las que más están sufriendo la elevada inflación y las consecuencias de esta crisis económica.



En este sentido, ha recordado que hoy, “ha quedado claro” que Page no quiere que se celebre un Debate monográfico, en sede parlamentaria, para explicar el modelo fiscal “más necesario y adecuado” para Castilla-La Mancha ante la subida de precios y la crisis económica que está afectando, de manera especial, a esta región, con una inflación que se sitúa en el 11,7 por ciento.



Así mismo, ha señalado que “no hay voluntad política” por parte de Page ni del PSOE, no solo “para bajar los impuestos”, sino, para dar a conocer el modelo fiscal que se está aplicando en estos momentos en la región. “Si es tan bueno y tan adecuado, no entendemos por qué no quiere explicarlo en las Cortes Regionales y darlo a conocer a todos los castellanomanchegos”.



Además, ha insistido en que Page no tiene voluntad de celebrar un Pleno monográfico para detallar a los ciudadanos por qué en Castilla-La Mancha tenemos la mayor subida de precios de los últimos 40 años.



De esta manera, ha recordado que la alimentación ha subido un 7 por ciento, la ropa y el calzado un 4 por ciento, la vivienda más de un 44 por ciento, la medicina casi un 1 por ciento, la enseñanza un 1,5 por ciento, y los hoteles, cafés y restaurantes un 5 por ciento.



Y, sin embargo, Page no quiere venir personalmente, como máximo responsable del Gobierno, a explicar a los castellanomanchegos y, sobre todo, a las familias más vulnerables, el modelo fiscal que está aplicando en estos momentos en nuestra región.



Merino ha asegurado que la subida “descontrolada” de precios puede hacer “saltar por los aires” la economía de Castilla-La Mancha, y, sobre todo, “destroza” el tejido social porque hace daño a las rentas medias y bajas.



También, ha indicado que Page es “consciente” de que está generando pobreza en nuestra comunidad y no “quiere” buscar “soluciones”. “Con Page, la región tiene la subida de precios más alta de España, y él es consciente, y a pesar de ello, no quiere bajar los impuestos y ayudar a las familias”.



Así, ha afirmado que, si sube la inflación, aquellas familias que tienen ahorros también “pierde valor sus ahorros”, y, además, hay menos oferta de empleo y tenemos más paro. “Si sube la inflación, solo gana el Gobierno regional porque recauda más impuestos, y, sobre todo, porque baja el valor de la deuda, que este año se va a elevar a 17 mil millones de euros”.



Frente a ello, el PP de Paco Núñez “no va a dejar” de pedir la necesaria bajada de impuestos, y no va a dejar de trabajar para ayudar a las familias más vulnerables que son las que más ayuda necesitan en estos momentos.



Además de esto, ha denunciado que, en esta legislatura, Page ha duplicado el número de altos cargos, pasando de los 76 a 140.



“Es injusto que las familias, los autónomos, las pymes, los agricultores y ganaderos estén trabajando a pérdidas y tengan problemas para llegar a final de mes y Page esté viviendo a gastos pagados y duplicando los altos cargos en el Gobierno, siendo el más caro de la historia”.



Por todo lo anterior, Merino ha insistido en que, desde el PP-CLM vamos a seguir insistiendo hasta que Page se dé cuenta de que hay que bajar los impuestos en nuestra región, ya que, tenemos la inflación más alta de España y hay que ayudar a las familias con rentas medias y bajas, y, además, debemos “frenar” la pobreza que hay en esta comunidad con Page al frente del Gobierno.