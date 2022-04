Un afectado por inhalación de humo tras un incendio en una nave en Campisábalos que ya está controlado

martes 12 de abril de 2022 , 07:12h

Un hombre de 22 años ha sido trasladado al hospital de Guadalajara por inhalación de humo tras el incendio que ha tenido lugar este lunes en una nave con aperos de labranza y madera de Campisábalos, incendio que ha sido controlado pero aún no se encuentra extinguido.



Según fuentes del Servicio de Emergencias 112, el fuego ha comenzado a las 17.16 horas en el tejado de una nave de la calle Santiago.



En el operativo participan bomberos de Azuqueca de Henares, Sigüenza y Guadalajara, así como también bomberos de Sepúlveda (Segovia), que ya se han retirado.



Por su parte, el teniente de alcalde de Campisábalos, Javier del Palacio, ha detallado en declaraciones a Europa Press que han sido tres las naves con aperos de labranza y madera que han ardido y que, además del joven afectado por inhalación de humo y que “se ha quemado algo el brazo y la pierna”, un bombero también ha resultado afectado al resbalarse en el tejado y dañarse algún dedo.



Asimismo, Del Palacio ha comentado que, aunque se desconocen las causas, el intenso aire que hay en esta zona de la Sierra Norte de Guadalajara está dificultando las labores de los bomberos.



Según del Palacio, los almacenes afectados se encuentran dentro del pueblo y las llamas han saltado de uno a otro rápidamente, aunque han conseguido proteger las viviendas que había al lado.



“Con el vendaval que había no sé cómo no ha ido a más. La reacción de los bomberos no ha podido ser mejor”, ha añadido.