LOGISTICS SPAIN acoge durante 3 días a más de cuarenta empresas nacionales e internacionales de la logística y el transporte en Guadalajara

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 05 de abril de 2022 , 18:31h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; el alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo; el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido; el presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega, la presidenta de CEOE-CEPYME Guadalajara, María Soledad García y los secretarios generales de CCOO y UGT, Javier Morales y Francisco José Sánchez han inaugurado esta mañana la I Feria Internacional Logistics Spain que se celebra en el palacio multiusos de Guadalajara.



La consejera ha destacado en su discurso que “Castilla-La Mancha es el mejor ecosistema posible para la implantación y el desarrollo de proyectos relacionados con la actividad logística” haciendo mención a la disponibilidad de 30 millones de metros cuadrados de suelo a un precio muy competitivo. Además, Franco ha hecho especial hincapié en el esfuerzo del Gobierno regional en la formación digital y específica del personal que debe acompañar al crecimiento del sector: “contamos con una gran herramienta como la FB Dual para garantizar que se cubren las necesidades de crecimiento del sector”



Por su parte el alcalde se ha referido a la provincia como “una gran potencia logística” apuntando “al conocimiento y la innovación como claves para seguir avanzando en cuanto a competitividad”, al tiempo que ha hecho referencia al reto de “mejorar la calidad en el empleo”.



Rojo se ha mostrado seguro del “éxito de Logistics Spain” destacando que Guadalajara se convierta durante tres días en un punto de encuentro a nivel internacional para el intercambio de experiencias vinculadas a la logística”, invitando Al conjunto de organizadores y empresas a pensar ya en la segunda edición de la feria.



El acto también ha contado con la presencia del presidente de las Cortes, Pablo Bellido que ha aplaudido la conjunción de esfuerzos de todas las administraciones y los agentes sociales para “hacer que las ciudad de Guadalajara despierte y se sume al Corredor del Henares, que lleva años trabajando para atraer nuevas empresas y diversificar la economía” en un proyecto conjunto para apostar por “ser capitales en el futuro” en la misma medida en que el sector de la logística lo es en un mundo global



El presidente de la Diputación Provincial en su turno de palabra ha abogado por “seguir trabajando de manera conjunta para que el desarrollo y la actividad económica que genera el Corredor del Henares se irradie al resto de la provincia” y ha hecho referencia al trabajo conjunto del gobierno regional, las demás administraciones y los agentes sociales que han posibilitado una Estrategia de Lucha contra la Despoblación pionera “que contempla medidas como incentivos empresariales, fiscalidad diferenciada, transporte a la demanda o extensión de la fibra óptica a las zonas rurales”.



La presidenta de CEOE CEPYME Guadalajara afirmó, por su parte que “estamos convencidos de que Guadalajara, pero también Castilla-La Mancha somos una ubicación privilegiada para desarrollar con éxito este tipo de proyectos y que estamos convencidos de que Logistics Spain continuará posicionando a Guadalajara no solo como destino logístico de preferencia por las empresas sino también como destino preferente para todo lo que tenga que ver con el futuro de la logística y el transporte, las nuevas iniciativas del sector, y un lugar de referencia en el panorama nacional e internacional para tratar los asuntos que más interesan a los empresarios de la logística y el transporte, entre los que se encuentran las nuevas tendencias del sector, los desafíos de la última milla, el crecimiento del e-commerce o los retos y oportunidades del transporte en la era post COVID”.



Durante su intervención, los agentes sociales han destacado el acuerdo sobre el sector logístico agradeciendo el apoyo de las instituciones y la patronal. “A pesar de las diferencias nos hemos encontrado y vemos una gran oportunidad para el sector”, ha dicho Morales al tiempo que Sánchez ha manifestado que “tras unos días intensos, todo ha acabado bien y Guadalajara va por un buen camino para un futuro económico estable”.



Además, durante la jornada de hoy han tenido lugar interesantes mesas redondas relativas a las posibilidades de desarrollo de los territorios en torno a la logística y el transporte, en la que han participado, además del alcalde de Guadalajara, los alcaldes de Benavente (Zamora); Algete (Madrid) y las alcaldesas de Miranda de Ebro (Burgos) y Onda (Castellón); el reto de la inmologística ante la creciente demanda, con los representantes de Pulsar Properties; GLP; Prologis; Montepino y Hi Real Estate y una relativa a la crisis del transporte en la que han intervenido la directora general de Puerto Seco de Azuqueca, la directora de Supply Chain de Factor 5 y representantes de Luis Simoes y Grupo Los Tititos



SOBRE LOGISTICS SPAIN



La feria internacional Logistics Spain, promovida por Impulsa Guadalajara e integrada por CEOE-CEPYME Guadalajara, el Ayuntamiento de Guadalajara, la Diputación provincial de Guadalajara, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, CCOO y UGT, hasta el día 7 de abril, en el pabellón multiusos de Guadalajara, a grandes empresas relacionadas con el sector de la logística y el transporte convirtiendo así a la ciudad en el epicentro de la logística y el transporte a nivel nacional e internacional.



Las empresas participantes representan a sectores como la inmologística, el transporte terrestre, los vehículos industriales, los servicios auxiliares, los operadores logísticos, las soluciones industriales o la intralogística y el almacenaje, entre otros. Siendo las empresas expositoras:



• Anexys

• Autocarpe

• Ayla Diseño y Tecnología

• BooBoo

• CaixaBank

• Conveior

• DSV

• EFA El Llano

• Factor 5

• Grupo Sifu

• Grupo Tititos –Paletways

• Herdel Consulting

• Hi! Real Estate-Hercesa

• Iberdrola

• Ilunion Servicios Industriales

• Linde Material Handling Ibérica

• Luis Simoes

• Manipulados y Retractilados Polo-Atdis Pharma

• Montepino

• Neovia Logistics Services

• Port Tarragona Terminal – Guadalajara Marchamalo

• Prologis

• Puerto Seco Azuqueca – Gran Europa

• Pulsar Properties

• Rimansan

• ROS Iberia

• Suardiaz Group

• Transportes Sedano

• TXT



A esta relación de expositores hay que sumar otras instituciones colaboradoras como son:

• Ayuntamiento de Benavente (Zamora)

• Ayuntamiento de Onda (Castellón)

• Ayuntamiento de Algete (Madrid)

• Ayuntamiento de Miranda de Ebro (Burgos)

• Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha (IPEX)

• Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha (IFCM)





Además de estas empresas participantes y colaboradoras, Logistics Spain cuenta con el apoyo, como partners, de:

• Amazon

• Puerto Seco Azuqueca

• Pulsar Properties

• DSV

• GLP

• Grupo Polo

• Hi Real Estate-Hercesa

• Iberdrola

• Luis Simoes

• Montepino

• Port Tarragona

• Prologis

• Asociación de Promotores, Propietarios y Usuarios de Naves Logísticas de España (Appunle)

• Conveior



Agenda del ‘Ágora Logística’



El ágora logística acoge mesas redondas y ponencias, retransmitidas en directo vía streaming, siendo el programa de mañana 6 abril el siguiente:

• 10:00 H-MESA REDONDA INMOLOGÍSTICA (PATROCINADA POR APPUNLE) “Las plataformas logísticas ante los nuevos retos del sector”

• 10:54 H-MESA REDONDA -“Green Logistics: los retos del futuro”

• 12:00 H-CASOS DE ÉXITO PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL-“Presentación del Laboratorio de Tecnologías Inmersivas aplicadas al sector del Transporte y la actividad logística”

• 12:45 H-LOGISTICS TALKS-“Seguridad informática en el sector logístico”

• 13:00 H-MESA REDONDA-“La logística 5.0: ¿Está preparada la cadena de suministro?”

• 16:00 H-MESA REDONDA-“La logística inversa del e-commerce: del reto a la oportunidad”

• 17:00 H-LOGISTICS TALKS-“Soluciones innovadoras: DSV y la tecnología fulfilment factory para almacenes”