Una mala primera parte condena al Yunquera a otra derrota en su feudo

C.D.YUNQUERA 1 - C.D.YUNCOS 3

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 03 de abril de 2022 , 20:12h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Está claro que la temporada en curso no está siendo nada propicia para el conjunto yunquerano y sobre todo en los encuentros que disputa como local. En el celebrado este domingo en horario matinal los de Yagüe volvieron a adolecer de falta de pegada que unida a la carencia de suerte se ha traducido en una nueva derrota, esta vez frente al conjunto toledano del Yuncos.



A los seis minutos del inicio el conjunto visitante ya mandaba en el marcador al transformar Óscar Fernández una rigurosa pena máxima señalada por el colegiado después de una mano involuntaria cometida por el yunquerano Laercio a la salida de un córner.



Mal empezaban las cosas para los locales al ir tan pronto por debajo en el marcador y dejándolos algo aturdidos fueron intentando hacerse con el centro del campo cosa que prácticamente no lograron en toda la primera mitad sin llegar a inquietar seriamente en ningún momento a la defensa toledana. Así fueron pasando los minutos y cuando apenas quedaban cinco para el final del primer periodo los visitantes ponían tierra de por medio al finalizar Javier Cantero una jugada a balón parado mandando el esférico a la red con un suave remate de cabeza anticipándose a la salida de David Robledo.



En la segunda mitad, con el viento a favor y con otra actitud los yunqueranos empezaron a tener la posesión de la pelota pasando a dominar el encuentro con la creación de un cierto peligro que en la primera mitad había brillado por su ausencia. En estas llegaba el premio para el conjunto azulón cuando Javier Robledo transformaba en el minuto cincuenta y tres un penalti muy discutido señalado por el trencilla.



Con el 1-2 en el luminoso los yunqueranos empezaron a creer en la remontada pero sus ilusiones se iban al traste al encontrarse, una y otra vez, con el muro de la fornida defensa toledana. Con ese guión fueron pasando el tiempo y cuando los de Yagüe estaban más cerca del empate llegaba una contra precedida de falta no señalada que el toledano Óscar Fernández concluía en gol con un lanzamiento seco desde fuera del área que se colaba junto al palo derecho de la meta defendida por David Robledo (minuto 89). Un mazazo que significaba el que a la postre sería el definitivo 1-3 y otra derrota en El Jaenal de los anfitriones.



En resumen otra derrota de los azulones que merecieron al menos un empate por lo acontecido en el terreno de juego.



El próximo encuentro de los de Yagüe será en la ciudad imperial frente al filial del Toledo en un encuentro en el que intentarán seguir compitiendo y dando la cara a pesar de las nulas opciones de abandonar el farolillo rojo.